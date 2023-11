GF, la pessima gaffe di Luzzi con Maddaloni: "Hai 50 anni", ma in realtà ecco quanti anni ha

Tra le new entry del Grande Fratello - il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - c'è anche Marco Maddaloni. Il judoka, dopo aver vinto già due reality, è pronto per replicare l'impresa anche nella casa più spiata d'Italia. Ad annunciare il suo ingresso è stato il conduttore, durante la puntata andata in onda ieri 20 novembre su Canale 5. "Le strategie? Non sono machiavellico, diciamo che non mi piace perdere. Se mi buttate nei reality, io voglio vincere", ha esordito. Poi ha spiegato: "Nella Casa ho un vecchio amore..", ma non ha concluso la domanda. Signorini lo ha invitato a varcare la porta rossa. Poco dopo ha incontrato il suo "vecchio amore". Chi è?

Ecco l'incontro con Grecia Colmenares: tra i due un forte abbraccio. Il siparietto è stato particolare, anche perché all'inizio Grecia non lo ha riconosciuto: "In pratica mi ha detto che sto facendo i capelli bianchi", ha detto Maddaloni. Ma perché, quanti anni ha? Secondo Beatrice Luzzi, circa 50.

La gaffe di Beatrice e la vera età di Marco

All'indomani della puntata, Marco, Beatrice e Vittorio si sono ritrovati in Casa a parlare del più e del meno quando, ad un certo punto, l'attrice ha detto: "Così è stata rimpolpata la fascia senior. Per le prime 5-6 settimane c'eravamo soltanto Fiordaliso, Grecia ed io". Secondo Luzzi, dunque, loro tre e Maddaloni avrebbero la stessa età. Ma è veramente così? No. La cantante di "Non voglio mica la luna", infatti, ha 67 anni. Grecia Colmenares 60 e Beatrice Luzzi 53. "Sì vabbè ma voi siete una fascia molto più alta di me, Bea", ha affermato lo sportivo.

Allora Beatrice: "Sì ma tu, con la tua esperienza di vita, vali come 50enne". "Fermiamoci all'esperienza di vita, non andiamo oltre", ha replicato Maddaloni. Luzzi, insistendo: "Io ti sento mio coetaneo". "Tu sembri una 40enne", ha detto Maddaloni. Beatrice Luzzi gli ha detto che è molto "caruccio". Allora lui: "Sì, al contrario di te". Insomma, se l'è presa. Ma, effettivamente, quanti anni ha Marco Maddaloni? Lo sportivo è nato il 7 dicembre 1984. Tra qualche giorno, dunque, spegnerà 39 candeline.