Il sesso all'Isola dei Famosi, Maddaloni rivela: "Ecco cosa accadeva"

Tra gli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello, c'è anche Marco Maddaloni. Lo sportivo, ex vincitore di Pechino Express e dell'Isola dei Famosi, proprio di recente si è lasciato andare ad una confessione riguardante il reality condotto in passato da Alessia Marcuzzi e poi da Ilary Blasi. No, non è il GF stesso, bensì l'Isola.

Tutto è nato da un momento di divertimento e spensieratezza tra i concorrenti. Nella fattispecie tra Marco, Vittorio, Beatrice e Grecia. Seduti a tavola, hanno parlato della mancanza dei rapporti sessuali all'interno della Casa. "Guarda che, in questo esperimento, questo è un elemento portante", afferma Beatrice. Allora Maddaloni ha lanciato una "proposta" ad Alfonso Signorini e tutti sono sbottati a ridere.

La confessione di Marco Maddaloni

Poi, complice anche la presenza di Grecia (che con Maddaloni ha condiviso anche l'esperienza in Honduras), lo sportivo ha detto: "Con mia moglie, dopo 15 anni, c'è un bel feeling. Quasi tutti i giorni [..] Qua si sente la mancanza di cose fisiologiche". Poi, parlando dell'esperienza da naufrago, ha detto: "All'Isola quello non lo pensavi proprio, zero. Perché stavi a pezzi. Ma qua..".

Le tenere coccole con la moglie all'Isola dei Famosi

Che tra Marco Maddaloni e la moglie ci fosse una bella intesa lo si era già compreso da quella sorpresa che lei gli fece in Honduras. Non appena la vide, lui le corse incontro stringendola forte, con passione. Tra i due un momento di tenere coccole sulla barca: "Terzo figlio questa sera", aveva detto Alba Parietti ironizzando. Poi ancora baci e abbracci: "Mi manchi tantissimo, ti guardo tutti i giorni, sto lì a guardarti", aveva detto la moglie Romina. Un bellissimo momento che gli appassionati del programma non potranno non ricordare.