Al GF si parla di Scampia, il toccante racconto di Maddaloni: il video

In alto il video dell'incontro

È tempo di sorprese al Grande Fratello. Durante la puntata di martedì 23 gennaio, Marco Maddaloni incontra il padre Gianni, con cui ha avuto un rapporto difficile dopo che il signor Gianni si è fidanzato con una nuova compagna: “Io mi ero innamorato, non ho fatto un errore. L’errore che ho fatto è che non ti sono stato vicino. Credimi Marco, ti voglio tanto bene. Non avrei mai lasciato la mia gente in questi giorni. Per i figli si fa tutto”. E si abbracciano, scoppiando a piangere entrambi. “Se siamo quello che siamo lo dobbiamo a te e a mamma”, risponde Marco. “Io voglio il bene del mio quartiere, per quello morirei. Grazie Alfonso, grazie per quello che state facendo per la mia gente. Non si nasce delinquenti, le periferie possono essere le cose più belle delle nostre Nazioni”. “Si respira ancora quella grande solidarietà che purtroppo nelle grandi città non c’è”.

Il toccante racconto di Gianni Maddaloni

“Senta Gianni, io so che nella sua palestra sono passati e passano tanti giovani che arrivano dalla strada e che lei, con lo sport, ha salvato”, dice Signorini. “L’insegnamento alle regole e alla legalità. Le racconto una storia: un ragazzo faceva il bullo e il preside mi ha chiamato per fare qualcosa. Questo ragazzo si mise a piangere, mi disse che il padre e il fratello erano in carcere. Era crollato. La strada per lui era solo il carcere, io gli dissi di far parte della mia palestra. E ti posso dire che questo ragazzo oggi è un mio collaboratore e il papà e il fratello, usciti dal carcere, hanno avuto come un esempio. Lavorano entrami adesso. Alla gente bisogna dare le opportunità. Scampia può essere un esempio. Dopo il 2005 le scuole funzionano, la municipalità funziona”.

"Non voglio dire la parola cattiva"

Buonamici interviene: “È una storia che conosciamo. Ho una curiosità: tu sei qualcuno nel tuo campo, sei il segno di un riscatto. Cosa ti aspetti dal GF per la tua vita?”. Marco risponde: “Quando sono entrato me lo sono chiesto. Io parlavo spesso di lavoro. Pensavo di aver giù fatto il mio percorso all’Isola dei Famosi 5 anni fa, ma ora è diverso. Con i ragazzi giovani che ho incontrato sto capendo veramente cosa può essere un esempio. Ogni parola può essere un esempio. Io voglio essere un esempio positivo, non voglio dire la parola cattiva".