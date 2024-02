GF, Stefano Miele fa outing a Mahmood: "È gay"

Polemiche al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A finire nell'occhio del ciclone, questa volta, è Stefano Miele. Lo stilista, dichiaratamente omosessuale, si è lasciato andare a una frase personale su un noto cantante: Mahmood. Sostanzialmente Miele ha fatto outing al noto interprete (tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo). A raccontarlo è il sito gay.it. Cos'è accaduto di preciso?

L'outing a sorpresa

Stefano stava parlando con Fiordaliso e Beatrice. A un certo punto l'interprete di Non voglio mica la luna afferma (riferendosi a Mahmood): "È algerino? Egiziano? La mamma non è mica sarda? È stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?". Miele allora risponde: "No, lui è gay". In realtà Mahmood non ha mai dichiarato apertamente il proprio orientamento sessuale (e non è certo tenuto a farlo). Non solo. È italiano. Nè algerino nè egiziano, dunque. Alessandro Mahmoud (questo il suo vero nome) è infatti nato a Milano il 12 settembre 1992, da madre sarda e padre egiziano ed è cresciuto nel capoluogo lombardo.

Lo stesso sito che riporta la notizia, inoltre, specifica che nel 2016, quando gli venne chiesto cosa ne pensasse dei cantanti omosessuali che non si dichiarano, la risposta di Mahmood fu: "Apprezzo molto gli artisti che hanno avuto il coraggio di dichiararsi in pubblico, ma non giudico minimamente chi ancora non ha avuto la forza. Penso che ognuno debba dichiararsi quando meglio crede. Quando pensa che sia il momento più opportuno. Come tutti".

In un'altra intervistra, riportata invece da Fanpage, il cantante aveva detto: "Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza". E ancora aveva precisato: "Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.