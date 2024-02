Malore nella casa del Gf: concorrente soccorso dall'ambulanza. Cos'è successo

Una notte da incubo nella casa del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Non è ancora chiaro, al momento, cosa sia successo al concorrente e dalla produzione non sono arrivate comunicazioni.

In alcuni video che circolano su X si possono sentire alcuni concorrenti pronunciare, allarmati, alcune frasi che inevitabilmente hanno scosso i molti fan del reality di Canale 5. "Corri, corri" qualcuno urla e poi Anita Olivievi ha urlato: "Chiamate il Gf". Tutti sono accorsi nella zona bagni per verificare cosa stesse accadendo e fuori dall'inquadratura, ma la sua voce era ben riconoscibile, Marco Maddaloni ha pronunciato la frase: "Non toccategli il cuore". In un altro video si sente la sirena di un'ambulanza ed è quindi facile immaginare che il concorrente sarebbe stato preso in carico dal personale del 118.

Giuseppe Garibaldi, chi è il concorrente del Gf

Giuseppe Garibaldi ha 31 anni, è nato a Palmi in provincia di Reggio Calabria, ma si è trasferito in Veneto dove lavora come collaboratore scolastico. Il primo lavoro televisivo risale al 2022 quando ha recitato, come comparsa, in Tipi da crociera.

oddio giuseppe si è sentito male no ragazzi mi sta salendo l’ansia#perletti pic.twitter.com/G1CpYw2oeg — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) February 2, 2024