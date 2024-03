Grande Fratello, la mamma di Greta ammette: "Vengo pagata per farlo"

Fin da quando, di recente, era entrata nella Casa del Grande Fratello per incontrare la figlia Greta Rossetti, si è presentata come la "mamma cattiva" e un po' sui generis. A quanto pare, però, quella non è la sua vera personalità bensì un personaggio che starebbe interpretando, dietro a un compenso. Da chi e per quale motivo preciso non è dato saperlo. Si tratta di Marcella Bonifacio, 37.000 follower su Instagram.

Le brutte parole di Marcella Bonifacio

Stando a quanto riportato da alcuni siti - come Biccy e MowMag - di recente la signora avrebbe parlato molto male di Greta, sostenendo ad esempio con l'ex fidanzato Michele Morrone abbia fatto bene a lasciare la figlia: "Deve ancora maturare. Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella via ho avuto solo tre uomini, una donna dev'essere seria", avrebbe detto Marcella.

Poi, come si sente chiaramente in un video ripubblicato su Twitter da alcuni utenti, la signora ha anche affermato: "Io parto, me ne vado in vacanza. Quando uscirà, Greta non mi troverà qua. Sapete perchè? Perchè mi viene da vomitare. Non ho fatto casino lì dentro perché mi ha fatto pena, è sempre mia figlia. Ma non mi piace questa cosa, ero in televisione. Potete dire tutto il ca**o che volete, sarò una madre stron**, non me ne frega niente".

La rivelazione

Se dapprima aveva rivendicato queste affermazioni, poi invece a 361Lounge ha rivelato: "Faccio la pazza, ma non significa che lo sia davvero nella vita. Vi pare? Voi non sapete chi sia io, da dove vengo, quali contatti ho. [..] Secondo voi sono così folle da dire cose del genere? Devono essere per forza vere oppure può esserci una figura importante dietro di me che me le fa dire?". Quando le è stato chiesto se la "figura importante" fosse Fabrizio Corona, lei ha risposto di no, ma ha comunque ammesso di essere sotto contratto. Dunque la signora Marcella guadagnerebbe dei soldi per interpretare un ruolo nel cui "copione" sarebbe anche previsto denigrare la figlia Greta?