Grande Fratello, la madre di Greta contro Beatrice: "Quando uscirai, ci incontreremo"

C'è chi dice che sarebbe la concorrente perfetta per la prossima edizione del Grande Fratello. Ed effettivamente dalle scintille che è in grado di provocare già dall'esterno, sembra piuttosto plausibile. Si tratta di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti (nella Casa del Grande Fratello). La signora ieri 14 marzo è entrata nella Casa di Cinecittà. Successivamente si è lasciata andare ad alcune frasi provocatorie nei confronti dei gieffini, tra cui Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più amate del programma. Cosa ha detto?

Le parole della madre di Greta

Attraverso le Instagram stories, Marcella ha detto: "Premetto: io la gelosia, il sentimento della cattiveria non ce l'ho di mio. Se sono così diretta è perché ho questo carattere. Detto questo, cara Beatrice Luzzi, io non sono gelosa di niente. E detto da una madre come te mi viene quasi da ridere. Comunque quando uscirai probabilmente io e te ci incontreremo e ti dirò. Io sono diretta e vera, invece tu sei falsa. A empatia, non mi piace. E anche a mia figlia dico: riprenditi, anche se sei mia figlia io dico sempre la verità". Successivamente, mostrando un video in cui Greta e Massimiliano si confrontano, Marcella ha detto: "Lui è una gran bella persona ed è un maschio. Lo dico sempre: le donne sono incoerenti, ci sono tante false".

Lo scontro tra Greta e Beatrice

Probabilmente la signora Marcella si riferiva a uno scontro avvenuto in Casa tra Greta e Beatrice. Subito dopo la puntata (dov'è stato affrontato il delicato argomento di un video in cui Greta parlava di alcune riflessioni che Vittorio le aveva fatto su Beatrice), le due si sono confrontate: "Quando c'è stata la litigata che Vittorio si è dissociato da una mia frase su Max fecero vedere un video in cui tu, Greta, gli dicevi: 'Questa cosa è terribile, non voglio più vederla'. A cosa ti riferivi?", le parole di Luzzi. Allora Greta: "Io intendevo che non lo rivedevo in come si era comportato lui in puntata e a te aveva detto che Max sembra.. che cambiava umore, quella roba lì".

Beatrice: "L'idea di pensare che uno sia amico 3-4 mesi a quei livelli per poi dire 'votiamo Max', era lui che aveva tensione con Max". Questa frase dell'attrice di Vivere è in riferimento alla presunta manipolazione che Beatrice avrebbe esercitato su Vittorio. Ma in realtà, pare, che quando Vittorio - in quel video mostrato ieri in diretta - ha fatto delle rivelazioni a Greta, non si riferiva a una manipolazione sulle nomination ma ad altro. A cosa di preciso? Chissà.