GF, concorrente rivela: "Gli ultimi 10 giorni". Come fa a saperlo

Poche ore separano i fan del Grande Fratello dalla nuova puntata, prevista per oggi martedì 23 gennaio. E proprio di recente è uscita un'indiscrezione che riguarda uno dei concorrenti. Si tratta di Marco Maddaloni, il noto sportivo 39enne. Stando a quanto riportato da Biccy, Maddaloni ha fatto una rivelazione inaspettata.

Mentre stava parlando con Paolo, ad un certo punto Maddaloni ha detto: "Tanto ormai me la vivo così.. fratè abituati perché questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi". Quindi la spiegazione: "Perché dieci giorni? Il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me". Di conseguenza appare del tutto evidente che, non appena terminerà il contratto, Maddaloni non vorrà rimanere ulteriormente nella Casa. Tra l'altro i gieffini non sanon ancora che la data della finale non sarà così vicina, come immaginavano fin dall'inizio. Probabilmente, come gli anni passati, potranno scegliere liberamente se restare o meno, senza pagare alcuna penale. Prenderà veramente questa scelta? Seguirà quanto fatto, in tutt'altra maniera, da Heidi Baci, Ciro Petrone e Alex Schwazer? Chissà. Una cosa è certa: stasera Marco riceverà una meravigliosa sorpresa: l'incontro con il papà.

Intanto qualcuno ha notato che Maddaloni ultimamente è meno gioioso del solito. In parte perché c'è stato qualche attrito con i concorrenti e in parte, sostiene qualche utente su Twitter (o X), perché in qualche modo sarebbe venuto a sapere di un possibile fastidio della moglie, gelosa di averlo visto tante volte molto vicino a Rosy Chin. Eppure, proprio di recente, Romina aveva rotto il silenzio su Instagram. La sua Instagram story, infatti, aveva avuto un peso non indiffernte. Che sia cambiato qualcosa successivamente? Impossibile saperlo al momento. Appuntamento a stasera, 23 gennaio, dalle 21:30 circa su Canale 5 con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e logicamente i gieffini.