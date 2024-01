"Corna-gate" al GF: la moglie del concorrente rompe il silenzio

Dopo il "Pasta Gate" il Grande Fratello si tinge nuovamente di giallo. Anzi di rosso, rosso fuoco. Sì perché su Twitter (o X) sta circolando un video che diversi utenti hanno intepretato in una maniera piuttosto particolare. Si direbbe "osè". I protagonisti del filmato sono Marco Maddaloni e Rosy Chin. I due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini si trovavano sul divano, quando ad un certo punto, lo sportivo ha fatto un gesto che ha catturato l'attenzione dei social.

Con la mano, infatti, Maddaloni stava toccando la gamba di Rosy. In particolare un dito, curioso, si è inserito tra il quadricipite femorale e la parte alta del polpaccio di lei. C'è chi ironizza pubblicando il filmato e inserendo come sottofondo la sigla di Temptation Island. "Comunque Maddaloni e Rosy..", scrive un utente alludendo ad un possibile flirt. Il tutto si è ingigantito dopo un filmato in cui Rosy ha ammesso: "Quando sei entrato tu mi hai dato una ventata di ossigeno che non hai idea". Allora Marco: "Tu me la stavi togliendo. No scherzo. Però all'inizio all'inizio non avevo capito che tu fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo 'ma questa che vuole? Rompermi le scatole'?". "Ma secondo te? Ma va..", ha replicato lei.

Le parole della moglie di Marco Maddaloni

Entrambi i gieffini, infatti, sono sposati. E proprio la moglie di Maddaloni ha deciso di rompere il silenzio ed esprimersi, probabilmente al riguardo. "Siete così ridicoli ma soprattutto limitati. Godetevi la vita". Insomma, Romina Giamminelli sembra essere molto tranquilla e per nulla infastidita da gesti e conversazioni tra il marito e la chef dei vip. Quattro giorni fa, sempre via social, Romina aveva pubblicato uno scatto con Maddaloni e i loro tre teneri bimbi: "La famiglia non è una cosa importante. È tutto". Se ne tornerà a parlare, magari durante la prossima diretta in prima serata? Chi vivrà, vedrà.