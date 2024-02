Grande Fratello, perché Marco Maddaloni ha lasciato la casa stanotte

Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello. "Momentaneamente", si legge nel breve annuncio del reality diramato nel cuore della notte, alla fine alla diretta televisiva di Canale 5 durante la quale il concorrente ha ammesso di essere stanco e di sentire la mancanza della sua famiglia. La decisione è arrivata dopo che Maddaloni è entrato nel confessionale per parlare con gli autori e da lì il concorrente non è più uscito. Il Grande Fratello ha ufficializzato così l'uscita temporanea del concorrente per "motivi personali" senza aggiungere altro, ma Paolo Masella pochi istanti prima che terminasse la diretta su Mediaset Extra ha parlato con Beatrice Luzzi spiegando che Maddaloni desiderava avere qualche informazione sul contratto: "Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto", le sue parole.

Davanti al presunto motivo che avrebbe spinto Marco a lasciare momentaneamente il gioco, Anita Olivieri ha espresso un po' di amarezza: "Se davvero ha lasciato io rosico. Sì, io sono proprio invidiosa adesso. Rosico per le persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare qui dentro un altro mese", ha ammesso. Al momento non sono stati aggiunti ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni dell'abbandono della casa, tantomeno sulle tempistiche del rientro di Maddaloni: è probabile che nel prosieguo della giornata si avranno nuove informazioni.

Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 29, 2024