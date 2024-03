Grande Fratello, Marco Maddaloni abbandona il gioco? La sua decisione in diretta

La decisione di Marco Maddaloni

È quasi mezzanotte quando Marco Maddaloni, uscito gli scorsi giorni a causa di un grave lutto, rientra in Casa per comunicare la propria decisione. "So che per te tuo suocero era un secondo padre", dice Signorini. Allora Marco: "Sì, faceva dei pranzi stupendi. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha sempre trattato come un figlio, era la parte leggera". Il presentatore: "Non ti chiedo che decisione hai preso perché so che vuoi comunicarlo direttamente ai tuoi compagni d’avventura e quindi io ti dico che tra un istante entrerai a Casa, ok?"

Signorini chiama gli inquilini a raccolta e dice loro: “Attenzione perché c’è qualcuno che ha da dirvi una cosa molto molto importante". Entra Maddaloni e, mentre tutti sono freezati, afferma: “Quanto mi siete mancati. La casa non tanto ma mi siete mancati voi”. Rosy piange. “Potrei andare all’infinito. Vi chiedo scusa, sono andato via di fretta. Mio suocero è venuto a mancare e per me è stato un secondo padre. Sono riuscito a salutarlo, lui mi ha detto: ‘Che ci fai qui? Torna in Casa’".

La reazione dei concorrenti

Quindi lo sportivo ha concluso: "La mia parte sportiva mi vorrebbe far continuare ma io voglio condividere con la mia famiglia i loro dolori. Io non vi ho abbandonato ma devo andare dalla mia famiglia, sarei un ipocrita se non lo facessi. L’ultimo miglio si fa sempre da soli, ve lo avevo detto. Ai senior faccio il più grande in bocca a lupo ma ai giovani va il mio cuore, mettetecelo anche voi”. Terminato il freeze tutti sono andati ad abbracciarlo: parole di conforto anche d Beatrice, con cui in passato si era molto scontrato. Perla è disperata, piange tutto il tempo e lo va a rincorrere quando lui sta andando via.