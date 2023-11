GF, Maddaloni: "Mi manca una cosa fisiologica. Mi bastano 3 minuti con mia moglie"

Sta girando sui social - su Twitter (o X) in particolar modo - un simpatico video in cui Marco Maddaloni e altri concorrenti sono confrontati su un aspetto piuttosto "piccante". Cos'è accaduto? Al tavolo ci sono Marco, Grecia, Vittorio e Beatrice. Ad un certo punto lo sportivo hdice: "Vi dico la verità, qui più il tempo passa e più non ce la faccio. Sto invecchiando". Allora Luzzi: "Ma come? Stai sempre a divertirti". Vittorio forse ha capito, ma Marco rende tutto più esplicito.

Le parole di Marco Maddaloni

"Prima mi mancavano solo i figli, adesso pure delle cose fisiologiche. Qua (nella Casa, ndr)..", "Guarda che, in questo esperimento, questo è un elemento portante", afferma Beatrice avendo capito che si parla di sesso. "Ringraziando il Signore, con mia moglie ho un bel feeling. Dopo 15 anni quasi tutti i giorni. 4-5 volte a settimana", ci tiene a far sapere Maddaloni. "Ma veramente?", domanda Beatrice. Allora Vittorio ironizza: "E che lo butta via quel fisico lì?".

Grecia si alza e gli dà il cinque. "Io voglio andare a dormire e.. il sagittario si sveglia", dice lui. Quindi l'attrice sudamericana: "Certo, quello è il simbolo dell'amore. Va diretto al cuore", afferma lei, mimando il gesto dell'arco e le frecce. "Hai capito le frecce? Mi sa che ci devi rinunciare, meglio non pensarci", asserisce Beatrice. "Mi tengo casto", dice Marco. Vittorio replica: "Le prime tre settimane, uguale. La quarta..".

Allora Maddaloni dice: "No, no. Se duro tre settimane chiedo ad Alfonso: dammi la suite con mia moglie. A me bastano 3 minuti". Beatrice aggiunge: "Può essere un esperimento per te, per entrare in un sistema diverso, di castità. Magari scopri altri aspetti di te stesso". E poi giù tutti a ridere: "Sono passato nel tuo percorso, un giorno mi dirai che avevo ragione", conclude Vittorio. "Li amo", ha scritto una utente sotto al filmato. "Beh, sono pensieri fisiologici. Ci sta fare questi discorsi", ha commentato invece un altro.