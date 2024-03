Grande Fratello, è morto il suocero di Marco Maddaloni: "Come un secondo padre"

Dall'altroieri, quando Marco Maddaloni ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti quali fossero le ragioni che hanno portato l'uomo ad allontanarsi dal gioco. Qualcuno aveva ipotizzato che il concorrente volesse rivedere alcune clausole contrattuali del suo ingaggio al reality, ma solo oggi viene fuori la verità: Marco è uscito dal gioco perché è morto il suocero Mario Giamminelli.

A scriverlo è lui stesso su Instagram. "Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda", scrive a corredo di una foto di famiglia. "Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario". A stretto giro sono arrivate anche le condoglianze della produzione: "La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore".

Campione di judo, Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli, di professione insegnante di fitness. La coppia ha tre figli: Giovanni (nato nel 2016), Giselle Maria (2018) e Pino (2020).