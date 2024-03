Maddaloni ammette: "Al Grande Fratello per soldi". Poi svela quanto guadagna

In fin dei conti non lo aveva mai nascosto. La scelta di andare al Grande Fratello era più che altro legata a un motivo economico. Ora, sulle pagine di Chi, ne ha dato ulteriore conferma rivelando anche a quanto ammonterebbe lo stipendio che prende in quanto campione di judo. Si tratta di Marco Maddaloni, judoka ma anche personaggio televisivo (Pechino Express, L'Isola dei Famosi, Made in Sud per citare qualche programma tv). Ecco le sue parole durante un'intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini.

Marco Maddaloni e il GF

"Ogni volta che partecipo a un reality l’unico obiettivo è durare il più a lungo possibile per guadagnare di più", ha esordito Maddaloni. Poi ha detto: "Come sportivo i titolo ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore.. Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodo in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita".

La rivelazione sui soldi

Quindi Maddaloni ha spiegato: "Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola dei famosi prendevo 1400 euro al mese dalla polizia penitenziaria. Lo sa? Ho scritto l’autobiografia, uscirà ad aprile, si intitola proprio ‘All’anima del campione’ e il messaggio è che non si deve mai mollare. Lo insegna lo sport”, le sue parole al giornalista di Chi. Infine ha parlato del possibile vincitore di questa edizione. Maddaloni penava a Paolo ma, essendo stato eliminato, crede che la vincitrice potrebbe essere Beatrice. Anche se ipotizza anche Giuseppe oppure Perla: "A livello di voti la vedo molto forte". Chi vincerà? Non resta che attendere lunedì prossimo.