Grande Fratello, scontro tra Beatrice e Marco: “Spappolarmi e distruggermi”. Il video

In alto il video dello scontro tra Maddaloni e Luzzi

Grande Fratello, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Va in onda un filmato in cui lo sportivo è stato accusato da Federico e Silvia di non essere un signore, di dire che farà beneficenza con l’eventuale premio vinto. Ma non solo questo. Una volta tornati in onda, Maddaloni ride. Quindi Signorini: “Io mi inca**erei, perché ridi?”. Marco si difende, partendo proprio dalla sua frase sulla decisione di devolvere il premio in beneficenza (qualora vincesse logicamente): “Lo avevo detto anche dopo 10 giorni dall’inizio, parlandone con Alex. Io burattinaio? Mi viene da ridere. Prima lo avevano detto a Giuseppe, ora a me. Loro possono parlare di me sempre, io di loro non parlo mai. Questa è la differenza. Sono come quegli animali che stanno negli angoli bui a parlare. Io solo una volta ho parlato di Beatrice e gliel’ho detto in faccia. Le nomination? Ho una scaletta. Oggi che posso votare Simona, sicuramente voterò lei”.

Il pensiero di Beatrice: "Attacco ingiustificato"

Beatrice la pensa diversamente: “Io intanto da Marco sto ancora aspettando un tentativo di chiarimento perché sono stata attaccata ferocemente in un giorno di festa. Quindi io ho un motivo più che personale. Per quanto riguarda la strategia, secondo me quell’attacco ingiustificato contro di me è dovuto a una sua volontà di distruggermi psicologicamente perché in altro modo non ci sono ancora riusciti. Forse se riescono a spappolarmi..”. Simona Tagli interviene: “Penso che ci sia una strategia. C’è un gruppo capitanato da un’orchestralità che arriva proprio da Marco Maddaloni. Lui è uno sportivo che fa strategia, ed è evidente. Tutti hanno un medesimo pensiero, ben condiviso”. Cosa ne pensano “i giovani”?. Giuseppe: “Io penso che sia in casa sia nel mondo ci vorrebbero più Marco Maddaloni".

Quindi parla anche Cesara Buonamici: “La critica è lecita ma dire ‘se li compra’ è eccessivo. E poi comunque io vedo Marco che ha preso il posto della Fiordaliso, è un bravo consigliere e ascolta tutti. Marco ha una famiglia, un lavoro, i suoi titoli sportivi. Non è uno che affida il suo futuro al Grande Fratello”. Luzzi a Cesara: “Se Marco deve dare il buon esempio, a voi sembra che abbia dato un buon esempio facendo quella piazzata con cattiveria e bugie?”. “Di scontro così se ne sono visti tanti”, tuona. Marco s’infuria: “Alfonso ha chiesto di disinnescare ma vedi? La mia tonalità aumenta perché lei parla. Non riusciamo a interagire. Lei utilizza termini come ferocia, branco. Ma tu sai il branco cos’è?”. "Sì", replica Beatrice.

“Scusate, scusate ragazzi. È giusto discutere ciò da cui siamo partiti, ma non è giusto parlare di cose di tre, quattro settimane fa. Fiordaliso ha detto che tu dovresti chiedere scusa a Beatrice. Ma tu mi pare di capire di no”, dice il conduttore. Poi aggiunge: “Io ti stimo e ti apprezzo. Da uomo come te, che ha sempre messo le nobili intenzioni al centro, ti dico che quella scena. Con te sopra gli scalini e Beatrice nell’angolino e tutti gli altri che applaudivano”. “I telespettatori devono capire che se vedono qualcosa c’è una dietrologia. Se dico scusa, Beatrice pensa di avere ragione, ma non ce l’hai”, conclude Maddaloni.