Grande Fratello, Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi: "Vuoi venire a letto mio?". Lei risponde così (video)

Una volta erano "acerrimi nemici", adesso tutto è cambiato. Loro sono Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, entrambi attori ed entrambi concorrenti dell'edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Tra i due il rapporto è sempre stato molto teso, ma ormai da qualche giorno è maturato e sembra essere nata un'amicizia. Tanto che lui avrebbe invitato Beatrice a dormire insieme. Magari lo ha detto per fare una battuta, con tono leggero e scherzoso, ma inevitabilmente gli appasionati del reality ne stanno parlando.

Massimiliano e Beatrice: cos'è accaduto tra i due

Nella mattinata di oggi 8 novembre, l'account Twitter (o X) @soleilsorgesupporter ha pubblicato un filmato in cui Massimiliano, nella notte, dice a Beatrice: "Vuoi venire a letto mio? Paolo non c'è stasera, se vuoi venire io sono libero", afferma a bassa voce. Beatrice quindi risponde: "Ci penso". "Così facciamo proprio lo scandalo. Così quell'altro (Giuseppe Garibaldi probabilmente, ndr) mi spara", aggiunge lui ridendo. Come hanno commentato i telespettatori?



"Mamma che viscido questo. Comunque lei non è mica scema, lo asseconda per vedere dove arriva secondo me", "Eh ma lui è un vero amico di Garibaldi.. non smetterò mai di dirlo.. ridicolo.. e spiace dirlo anche lei che sta ai suoi giochetti perde punti", "Questo vuole fare il furbo ma sarà lui che ci resterà sotto" e ancora: "È un mitomane". Insomma, commenti non proprio positivi nei confronti del gieffino. Come andrà a finire? Probabilmente se ne parlerà domani sera, durante la nuova puntata del reality in diretta su Canale 5, in prima serata.