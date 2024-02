Grande Fratello, Massimiliano, Anita e Rosy litigano. È la fine? Il video

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri mercoledì 21 febbraio segna un punto di svolta per questa edizione del reality. Lo aveva preannunciato il conduttore Alfonso Signorini a inizio puntata e si continuano ad avere conferme in tal senso anche nelle ultime ore. Il motivo? Ai gieffini veterani (coloro che sono entrati nel loft di Cinecittà a settembre) era stato fatto credere che uno di loro sarebbe stato eliminato durante la prossima puntata. In realtà le nomination non erano per l'eliminazione bensì per la finale. Uno tra Rosy, Beatrice, Massimiliano e Grecia, dunque, sarà designato come primo finalista del programma di Canale 5. Le nomination, dunque, sono state particolari, perché i soli nominabili erano, appunto, i veterani. Subito dopo, qualcosa è cambiato. In particolare Massimiliano Varrese è rimasto deluso e si è sfogato.

Massimiliano Varrese se ne va infastidito: il motivo

Dopo la puntata, infatti, Massimiliano si è sfogato con Rosy e Marco, rivelando che cambierà strategia. I giovani non saranno più "intoccabili" (com'era accaduto fino a quel momento) ma adesso inizierà a giocare veramente per se stesso. Questa, in buona sostanza, la scelta che ha preso l'attore romano. Non solo. Preso dal nervosismo, Varrese ha anche discusso con Anita. Parlando dei rapporti familiari, l'attore ha detto: "Quando sarai genitore ragionerai in modo diverso, lì capirai". Allora la ragazza: "Io mia madre non la vedo da 6 mesi. E non la vedrò. Capisco.. ma voi li avete visti, io mia madre non la vedrò perché non viene. Me lo ha detto chiaro e tondo, ci ho parlato".

"Per me la questione degli junior la metto solo in una questione di percezione - le parole di Rosy -. I senior, se permetti, hanno questo (la mancanza dei figli probabilmente, ndr). Certo, adesso ormai è tutti contro tutti. Massi è andato in nomination 3 volte su 6 mesi". "Dai, sono ca*ate, a me parlare di queste cose fa vomitare. Non c'è chi ha più diritto e chi meno", nuovamente Anita. Che poi ha aggiunto "A Beatrice non frega un cavolo dei giovani qua dentro". "Ma giustamente anche Massi vuole pensare per sè", ha affermato la chef. "Ma stiamo parlando del niente, lui alla fine ha nominatio Giuseppe se ci pensi. Se avesse voluto fare questa cosa avrebbe votato te (Rosy, ndr)", di nuovo Anita.

Che siano queste le prime crepe nel gruppo, mentre la fine del reality si avvicina? Solo il tempo potrà dare le giuste risposte. E in tutto questo Massimiliano? Ha preferito lasciare la scena, evidentemente il fastidio era troppo. L'impressione è che l'attore sia rimasto molto scottato dalle nomination ricevute. Gli passerà o lo scontro è diventato, ormai, generazionale?