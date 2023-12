GF, Massimiliano e Giuseppe parlano senza microfono: cosa si sono detti. Il video

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 30 dicembre, gli animi dei gieffini si sono riscaldati. Non poco. Tra grida e lacrime, però, c'è stato anche chi è riuscito ad esprimere emozioni e sentimenti con più pacatezza (ma infrangendo le regole del gioco). Si tratta di Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti, infatti, si sono confrontati nella zona "beauty" (quella davanti al bagno) riguardo ad alcuni fatti accaduti. Tuttavia il confronto è avvenuto senza che enrambi indossassero il microfono e infatti sono stati ripresi dalla produzione. Ma cosa si sono detti?

Le parole di Massimiliano senza microfono

"Mi so' stancato", dice Giuseppe, senza che la frase si possa ascoltare bene. Allora Varrese replicherebbe: "Chi semina raccoglie". Passa Beatrice accanto a loro. Silenzio. Gli autori intervengono: "Giuseppe e Massimiliano, il microfono". "Mi sto lavando i denti", ribatte l'attore, mentre Giuseppe chiede di andare in confessionale. Ancora silenzio e Massimiliano ripete, con il microfono questa volta: "Chi semina raccoglie, te lo ridico con il microfono. Ricordati che l'ego gioca degli scherzi tremendi nella vite delle persone. Come ti pompa ti spompa". Infine conclude: "L'ego ti fa cadere con il sedere per terra e ti porta via tutto. Con gli interessi". Garibaldi rimane in silenzio, non sa cosa dire. Solamente annuisce.

Il web commenta così la clip pubblicata su Twitter (o X) dalla pagina @teamsoleilsorge: "Fuori Varrese. Tu il sedere per terra c el'hai da 3 mesi e non te ne sei manco accorto, genio", "Troppo convinti di se stessi questi due, questo è il risultato della ramanzina di ALfonso, addirittura sempre il preferito", "Come sempre parla di se stesso. Davvero ridicolo e surreale". E ancora altre critiche negative: "Infatti lui è rimasto senza nulla, per questo è lì dentro", "Stava parlando di se stesso". Insomma, "un trionfo". Ma d'altronde non è una novità. L'attore romano, infatti, non sembra essere stato mai molto amato dai fan del programma. Dai primi scontri con Beatrice, ma anche dopo, non ha goduto di grande popolarità. Certamente, però, è rimane uno dei concorrenti più divisivi del programma e, di conseguenza, uno dei più fondamentali.