GF, Massimiliano accusa Beatrice (uscita per la morte del padre): "È stata lei". Il video

Sono già trascorse diverse ore, ormai, da quando Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello. L'attrice romana, infatti, è momentaneamente fuori dal reality condotto da Alfonso Signorini. Il motivo, purtroppo, è molto delicato e drammatico. Nonostante qualche giorno fa sembrava che si fosse ripreso, il padre della gieffina è venuto a mancare. Quindi a Beatrice è stato giustamente concesso di uscire. Non è noto, al momento, quale sarà la sua decisione finale al riguardo: se deciderà di tornare in gioco oppure, ormai no.

Quello che è certo, invece, è che le reazioni degli altri concorrenti sono state molto diverse tra loro. C'è chi, come Fiordaliso e Vittorio, è piuttosto triste e ha dedicato a Beatrice diversi pensieri per starle vicino e farle sentire affetto e amore. Qualcun altro, invece, si è mostrato freddo e quasi disinteressato. Un cinismo che non è piaciuto per niente neanche al conduttore, che via social ha fatto un'eccezione e si è espresso duramente.

Tra i concorrenti che sono sembrati poco amorevoli c'è anche Massimiliano Varrese. L'attore e ballerino, non è certo una novità, ha sempre avuto un rapporto travagliato con l'attrice di Vivere. Eppure in un momento così doloroso per lei, ci si aspetterebbe altro. Una conferma al riguardo arriva da un filmato che sta girando su Twitter (o X, chiamatelo come desiderate). In questo video si vedono Paolo, Giuseppe, Monia e Massimiliano in cucina.

Paolo sta per conto proprio e continua a fare tranquillamente le sue faccende. Monia, invece, si confronta con gli altri due ragazzi, parlando non si sa con esattezza di cosa. In particolare ad un certo punto: "Vi siete imposti", hanno detto Massimiliano e Giuseppe probabilmente riferendosi agli ultimi concorrenti entrati in gioco. "Nessuno si è imposto a dire: 'No, bella. Sei arrivata per ultima? Fai la gavetta'. Con me lo avete fatto". "Guarda che c'era pure qualcun altro", ha risposto Massimiliano. "No, c'eravamo io, Sergio e Stefano", ha aggiunto Monia.

Monia replica a Massimiliano: "Qual è il problema?"

Quindi la stoccata di Massimiliano: "Chi ha voluto fare questa cosa è stata Beatrice". "Beatrice non ha fatto la spesa con noi. Ma poi anche se c'era Beatrice, qual è il problema? Tu non la mangi la spesa? - ha ribattuto Monia- Io ho solo chiesto gentilmente se un veterano venisse e nessuno di voi lo ha fatto". Giuseppe ha aggiunto: "Io non mi ci metto perché, secondo me, prima di fare la spesa devi stare almeno un mese (nella Casa, ndr)". "A me lo avete spiegato, perché a loro no?", ha detto Monia. Allora Massimiliano ha aggiunto di nuovo: "Perché c'è stata un po' di prepotenza in questo". Infine Monia ha concluso: "Allora diteglielo".

Difficile comprendere fino in fondo quale fosse la questione. Ad ogni modo il web si è infuriato. I telepettatori, infatti, non stanno minimamente gradendo il comportamento: "Vergogna, inferiscono anche quando è assente", "Beatrice è la vostra ossessione", "Nonostante tutto, parlano ancora di Bea, non hanno argomenti", sono solo alcuni dei commenti sotto al filmato.