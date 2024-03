Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Loredana Bertè: "Mi ha massacrato"

Della serie "perdono ma non dimentico", Massimilino Varrese si toglie - a distanza di anni - qualche sassolino nella scarpe nei confronti di Loredana Bertè. Cos'è accaduto? Ecco i dettagli riportati dal sito Biccy.

Le parole di Massimiliano Varrese su Loredana Bertè

Sembra, infatti, che Varrese e gli altri inquilini del Grande Fratello stavano ascoltando alcune canzoni quando, a un certo punto, è passata "Pazza" di Loredana Bertè, il brano portato dalla grande artista sul palco dell'Ariston per l'edizione 2024 del Festival di Sanremo. A quel punto Varrese avrebbe detto: "Sentite questo pezzo? Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo. Sì, 100% è il pezzo che ha cantato a Sanremo quest’anno".

Poi la frase durissima sull'artista: "Che penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista. Sì, rispetto l’artista, ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona".

L'episodio ad Amici

A cosa si stava riferendo? Con tutta probabilità a un episodio avvenuto durante la finale di Amici Celebrities, lo spin off di Amici andato in onda nel 2019. Durante la finale, Varrese cantò "Kiss" di Prince. Come commentò l'esibizione Loredana Bertè? "Come mai sono qui che rido? Perché io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato zombie e voleva strangolarlo: perché, sì, questa non si può. Scusami ma non ho resistito sei stato troppo comico, comunque non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego, dammi ascolto fidati", le parole della cantante. Effettivamente ci era andata giù pesante.