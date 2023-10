Grande Fratello, lo sfogo nella notte di Massimiliano Varrese: "Beatrice Luzzi è ridicola, una faina, vive di luce riflessa"

In alto il video con le parole di Varrese contro Luzzi



Avete presente quando proprio non sopportate una persona? Ecco, è il caso di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Tra i due, ormai è cosa nota, non scorre buon sangue. Nonostante qualche apparente riavvicinamento, in realtà i rapporti tra i due concorrenti sono molto tesi. Un'ulteriore conferma è arrivata ieri notte, dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 dalle 21:10. Scopriamo insieme cos'è accaduto.

Chiacchierando con gli altri compagni, l'attore romano si è sfogato parlando (male) dell'attrice. In particolar modo ha detto: "Ma cosa vuole dopo quattro settimane? Ma la smettesse, è ridicola. Dai basta, mamma mia. Non mi deve più rivolgere parola, non mi deve parlare. Mi deve lasciare in pace". "Ma secondo te lo fa per gioco? Perchè?", lo ha incalzato Giuseppe Garibaldi. Allora Varrese: "Lo fa perché le fa comodo, lei vive di luce riflessa. Lei è una faina".



Un vero e proprio sfogo, che non si è interrotto nel giro di pochi istanti. Anzi Varrese ha continuato a scagliarsi contro Luzzi, che non era presente lì ma che, probabilmente, verrà comunque a sapere di queste sue parole. D'altronde si sa, il Grande Fratello ascolta e registra tutto. "Lei non si rende conto.. adesso mi zittisco, mi sto alterando", ha aggiunto parlando anche con Ciro e Fiordaliso. Quest'ultima è intervenuta: "Avete visto cosa le ho detto io, no? Lascialo stare, si deve allenare (Alex, ndr)". Come reagirà Beatrice quando verrà a sapere di tutto questo? Non resta che attendere. La prossima puntata in diretta è prevista per giovedì 5 ottobre, dalle 21:10 circa su Canale 5.



I dissapori di Beatrice e Giselda



Intanto durante la puntata di ieri è andata in onda anche una clip in cui è stato sottolineato un altro rapporto che non procede di certo a gonfie vele. È sempre Beatrice una delle due protagoniste, mentre l'altra questa volta è Giselda Torresan. All'inizio sembrava che il problema fosse solo relativo ad un vestito che Beatrice avrebbe prestato a Giselda, per poi richiederlo inaspettatamente indietro. In realtà quella era solo la punta dell'iceberg: "Giselda purtroppo mi ha nominato come ipocrita. Le ho dato ascolto e l'ho protetta", le parole di Beatrice. "Io non ho mai parlato di nessuno, non mi faccio condizionare dalle persone", ha risposto Giselda, rimanendo molto male per l'episodio del vestito e sostenendo di non "dipendere" da Rosy: "Ha detto che me lo ha regalato, invece me lo aveva semplicemente prestato". La discussione è poi proseguita durante la puntata e il loro rapporto sembra ormai rotto definitivamente: "Apri la bocca solo per parlare contro di me", aveva tuonato Luzzi. Giselda è rimasta ferita da queste parole. Come andrà a finire? Certamente ne vedremo delle belle.