Grande Fratello, Massimiliano Varrese rivela: "Ecco per quanto tempo non ho avuto rapporti"

Si è tenuta ieri 25 settembre la nuova puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Grandi novità in Casa: innanzitutto il primo eliminato e poi la decisione da parte del programma di dividere i concorrenti in due gruppi. Uno nel tugurio, l'altro nella casa più agiata. Prima di annunciarlo ai gieffini, però, sono accadute altre cose. In particolare Massimiliano Varrese è stato protagonita di un lungo confronto con Heidi. L'attore romano, che sembra aver perso la testa per lei, è stato invitato ad andare in confessionale.





Ognugno ha avuto la possibilità di dire la propria idea. Heidi, ad esempio, ha spiegato: "Io solitamente copro il nervosismo con la risata. Sono una persona che si controlla molto nella vita reale mentre qui mi sono lasciata un po' andare per dare la possibilità a tutti di conoscermi. All'inizio sì, un po' Massimiliano mi interessava, c'è stata simpatia però avrei preferito che la cosa fosse più graduale. Mi è venuta l'ansia". "Forse sono stato precipitoso, questo sì. Però a volte uno è troppo oppure è troppo poco. Allora dov'è la via di mezzo?", ha detto prima di spostarsi nella sala mistery insieme a lei, la quale in diretta ha ammesso di non provare nulla nei suoi confronti.

La rivelazione intima di Varrese

Lì Signorini ha preso la situazione in mano e si è addentrato nei dettagli del rapporto tra Varrese e Heidi. "Lei ci ha messo una pietra sopra e lui si dovrà guardare intorno, se avrà voglia. Altrimenti si comporterà da guru e attuerà l'ascesi corporea, capito?", ha detto Signorini. "Alfonso, io sono stato anche due anni senza avere rapporti", è intervenuto Varrese. "Non volevo indagare su questo - ha replicato il conduttore -. Però se lo dici tu, io ci credo. Allora riesco a capire perché avevi tutta questa fretta". "Non puoi sempre controllare tutto nella vita, no?", ha infine concluso Varrese.