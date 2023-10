Grande Fratello, Massimiliano Varrese punto da una zanzara nelle parti intime: il video virale

MA QUANTO FA SCHIFO IL GURU ?? CHE SI GRATTA IL CULO APPENA SVEGLIO ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/jQ9mfy9ptN — Soqquadro (@gicarestik2) October 10, 2023

Tra i protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello c'è Massimiliano Varrese. Piaccia o meno, l'attore romano ha fatto parlare di sé fin dall'inizio: dall'amore con Heidi (prima non corrisposto, poi forse sì) fino ai numerosi litigi con Beatrice Luzzi, altra protagonista di queste settimane. Adesso si torna a parlare di lui, ma il motivo è ben diverso. Sempre leggero, certamente. Stiamo pur sempre parlando di un reality show. Cos'è accaduto questa volta?



Durante la giornata di ieri, 10 ottobre, il profilo Twitter Soqquadro ha pubblicato un video piuttosto curioso, in cui il gieffino è intento a grattarsi con veemenza il lato b. "Quanto fa schifo? Si gratta il cu*o appena sveglio", scrive il profilo con espressioni obiettivamente colorite. Un momenti intimo, in cui magari Varrese pensava di non essere ripreso? Assolutamente no. Il filmato, infatti, dura circa 30 secondi, durante i quali l'attore si trova in cucina e discute con Fiordaliso proprio di quel gesto.



"Ahhh, ti può pungere una zanzara in mezzo alle chia**e?", domanda lui. Allora la cantante: "Sì sì, può. Ma c'è ancora caldo fuori, vero?". Quindi lui si infila le mani dentro i pantaloni (o dentro la biancheria intima?) e continua a sfregare. Poi aggiunge: "Sì ma devono fare una disinfestazione, altrimenti così ci ammazzano". E ancora insiste: "Ma può pungere in mezzo alle chia**e? Proprio nel mezzo?". Fiordaliso nuovamente annuisce. Un dialogo paradossale, dopo il quale lui si sistema i pantaloni e poi continua a sistemare la cucina. Forse a lavare i piatti.



"Gli rode il cu*o in tutti i sensi", ha scritto qualcuno sotto al filmato. Altri commenti: "Aiuto vomito", "Pure con un certo entusiasmo", "L'ho visto stamattina.. in cucina!". Qualcun altro ha invece riportato alla mente un episodio simile, quello che vide coinvolto Gianmaria Antinolfi, il quale si grattò il sedere, per poi odorarsi le dita. Sarà, dunque, una tradizione della Casa?