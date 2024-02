Grande Fratello, Massimiliano cambia idea: "I giovani non hanno le nostre stesse responsabilità"

Il Grande Fratello stravolge le carte in tavola e alcuni concorrenti "si adattano". Cambiano anche opinione molto velocemente. Durante la puntata del reality andata in onda ieri 21 febbraio - 2.218.000 telespettatori con uno share del 17.5% - ai gieffini veterani era stato fatto credere che sarebbero finiti in nomination. Salvi, dunque, coloro che erano entrati in un secondo momento. In realtà si trattava di uno stratagemma del programma: i più votati lotteranno infatti per raggiungere l'obiettivo di primo finalista del Grande Fratello. Di chi si tratta? Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy. Fin qui nulla che non si sapesse. Ma sono le parole di Massimiliano dopo la diretta a sembrare contraddittorie.

Massimiliano cambia idea?

Se fino a ieri la linea che il "gruppo" con Massimiliano aveva deciso di seguire era "prima i giovani", adesso l'attore romano ha cambiato idea. Lo ha rivelato parlando con Marco e Rosy. Si procede con ordine. DapprimaMaddaloni ha detto: "Il mio pensiero è che, per facilitarsi la nomination personale, uno dice: 'Voglio iniziare con questa coerenza qui e voglio portare questa qui'. Se la porti al contrario, è giusta lo stesso, capito?". Quindi Varrese ha spiegato: "Io fino a oggi ho ragionato per i giovani, da oggi in poi ragiono per noi". Rosy: "Dal momento in cui si tratta di un percorso di 5 mesi e mezzo e dico che posso aiutare, non dico cambiare, il percorso di una persona sicuramente cambierei quello di Paolo o di un altro giovane".

"La cosa è molto personale, non c'è un giusto o sbagliato", è intervenuto di nuovo Maddaloni. E allora la chef: "Giusto. Ovviamente anche noi abbiamo faticato per arrivare qua". "Se io devo giocare - le parole di Varrese -. Io ho sempre pensato a tutti ma ieri ho ricevuto 5 nomination, nel momento topico del gioco. Allora devo cominciare a giocare pure per me? [..] I giovani non hanno le nostre stesse responsabilità". Insomma, Massimiliano ha cambiato idea perchè è rimasto scottato dalle nomination di ieri oppure la finale si avvicina e le strategie devono essere riviste? Chissà.