Gf, Massimiliano Varrese squalificato per uno "schiaffo"? Cosa si vede in questo video

Massimiliano Varrese protagonista di un gesto inaccettabile? La polemica si scatena dopo la visione di una clip circolata in rete in queste ore. Nel dettaglio, nelle immagini, il gieffino si lascerebbe andare ad alcune parole nei confronti di Beatrice Luzzi, coinquilina con cui non corre buon sangue, e farebbe il movimento dello schiaffo. Peccato che, fanno notare alcuni utenti, il gieffino stava parlando di ben altro: non del rapporto con Beatrice, bensì del comportamento che gli animali usano nel rapportarsi tra loro, e dei ragni in particolare. Ma vediamo nel dettaglio che cos'è successo.

Il video in questione è stato postato su Instagram da alcuni utenti appassionati del reality show, che seguono la trasmissione sui canali in cui viene trasmessa h24 e che non perdono alcun dettaglio di quanto avviene nel loft di Cinecittà. Nel video vediamo Massimiliano camminare in giardino insieme al collega Giuseppe Garibaldi. Ad un certo punto l'attore dice: "È sul groppone del maschio e gli vorrebbe mangiare la testa, però a volte questo non succede se trova il maschio sbagliato, tipo me. Il maschi si rigira e fa così". E fa appunto una gestualità con la mano che gli utenti ritengono essere quella di uno schiaffo. Immediate le risposte di chi, seduto davanti alla tv proprio come chi ha postato il video, tiene a difendere l'artista: "No dite cazz*te l’ho visto in diretta. Parlava dei ragni. Siete proprio delle nullità". Una tesi, quest'ultima, confermata da altri utenti. Ogni accusa cade dunque nel vuoto. La polemica viene così spenta sul nascere. In ogni caso - come rivelato nelle anticipazioni ufficiali - nella puntata di stasera si parlerà anche delle nuove tensioni tra i due concorrenti, queste sì innegabili.