Mediaset pubblica un post di ringraziamento del 2023 e c'è solo una gieffina: chi è

Il 2023 sta volgendo al termine e così anche Mediaset (Mediaset Infinity, per la precisione) ha realizzato un post ad hoc per salutare i tanti telespettatori che utilizzano la piattaforma dov'è possibile vedere e rivedere i programmi delle reti Mediaset. Il post in questione è stato pubblicato dal profilo ufficiale di Mediaset Infinity su Twitter, esattamente nella mattinata del 29 dicembre.

"365 giorni con voi. Vi abbiamo fatto compagnia con i nostri programmi e ora vogliamo farvi rivivere tutte le emozioni del 2023 attraverso i momenti più belli selezionati per voi dalla nostra redazione di Mediaset Infinity", si legge nel tweet. Sotto il collage con i protagonisti assoluti dell'anno che sta arrivando al capolinea. Ci sono Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Alfonso Signorini ma anche Elisa, Federica Panicucci, Myrta Merlino, Gerry Scotti e pochi altri. Quanto ai concorrenti dei reality ecco Marco Mazzoli (vincitore dell'Isola dei Famosi) e, invece, per il Grande Fratello spunta solo una concorrente. Chi è? Beatrice Luzzi, Proprio così. C'è solo lei nel "meglio del 2023".

I commenti del web

In tanti lo hanno notato, come si evince chiaramente dai commenti sotto al post. "Chi se non Beatrice Luzzi?", scrive un fan del programma condotto da Alfonso Signorini. E ancora altri commenti: "La Luzzi al centro", "Bea, il resto è nulla", "Perché loro sanno chi è la più rilevante", "La beeeea" e ancora: "Wow Bea", "Beatrice Luzzi". Qualcun altro, invece, si è dilungato: "La Luzzi, che scoperta. Ha completamente cambiato la mia visione delle cose, delle persone, di come bisogna vedere le cose lucidamente e non perdonare le persone negative". Insomma, un successo. Anche se qualche utente che ha commentato negativamente c'è: "Che anno di me**a".