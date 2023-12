GF, Greta e Mirko a confronto: "Tu non sei furbo". Lui replica così

In alto il confronto tra Mirko e Greta

Era iniziato in sordina, con qualche dubbio su cast e ascolti. Poi, piano piano, è cresciuto. Adesso, con l'ingresso di alcuni ex di Temptation Island, ha spiccato il volo. Si parla del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al suo fianco. Già in passato il programma era decollato grazie ad un triangolo amoroso.

Questa volta, ancora di più. Mirko, Greta e Perla stanno portando avanti una dinamica avvincente per i fan del programma, in cui probabilmente tanti si riconoscono. L'ultima ad entrare è stata proprio Greta. L'ormai ex fidanzata di Mirko si è recentemente confrontata con il ragazzo. Cosa si sono detti?

Le parole di Greta a Mirko: "Non era abbastanza forte". Lui replica in questo modo

"Sai cosa sbagli secondo me? Nella vita bisogna fare quello che uno sente, a prescindere se l'altra persona lo sente", dice Greta a Mirko. "Quindi magari Greta sti cavoli, chissene frega. Anche se Greta fuori sta facendo altro, capisci cosa intendo?", insiste lei. Mirko le risponde: "Sì ho capito però ad un certo punto dico: ne vale la pena? Per me?". "Se tu senti dentro che ne vale la pena sì. Tu che ti sentivi? Di lottare da solo?", domanda lei. "Sì, di fare da solo. Che io andavo su una strada e te no", risponde lui.

Greta non capisce, prova a fargli qualche altra domanda per capire a che periodo si stesse riferendo Mirko: "Quando eri qua dentro?". "Ad un certo punto, lì ho cominciato a mettere in dubbio", replica il ragazzo. A quel punto Greta sentenzia: "Non sei stato abbastanza furbo da capire che siamo in un gioco. C'è la vita reale ok ma è sempre un gioco. Però ti dico ad oggi che non era tanto forte da capirlo. Se una cosa è tanto forte, la capisci. Io l'ho capito. Tu no".

"Io pensavo la stessa cosa", dice Mirko. Poi Greta "parte per la tangente" e comincia a parlare delle ragazze della Casa: "Io sono sempre stata convinta che a te piacesse più Anita che Angelica, esteticamente. Secondo me è così. Dico solo a gusto estetico. Anita l'ha sempre detto. Io ce l'avevo con Angelica dal momento in cui tu fingi di non provare un interesse quando invece e ce l'hai". Infine Greta conclude: "Tu non sei stato abbastanza bravo a rassicurarmi. Io credo ai fatti, non alle parole. Tu sei bravo con le parole".