Grande Fratello, Signorini a Mirko: “Ami ancora Perla?”. Lui piange e risponde così

Lunedì 19 febbraio, su Canale 5 va in onda il Grande Fratello e si inizia a parlare di Mirko Brunetti e Perla Vatiero (ex fidanzati). Mirko di recente è stato nella Casa, ma poi, dopo 4 giorni, è uscito piangendo. I fatti, in diretta. Il conduttore si collega con lui, che è fuori dalla porta rossa e gli dice: “Ormai fai parte dell’arredamento”. Mirko risponde: “Questi giorni mi hanno travolto completamente perché ho fatto una cosa che non è da me”. “Poi ne parliamo, anche perché io quando tu e Perla vi siete confrontati nel tugurio ero proprio collegato. Diciamo che il GF è stato perfido, facendoti uscire come un ladro di marmellate. Mirko ascoltami, solo una cosa tecnica: tu devi fare finta di essere in studio al mio fianco, non dirle che sei fuori la porta rossa”, afferma Signorini.

"Il sentimento non è svanito", le parole di Perla

“Ho capito che il sentimento non è svanito”, dice Perla. Poi va in onda un filmato. Il conduttore finge che Mirko sia lì accanto e dice: “Tu dici che il sentimento rimasto è lo stesso, questo è importante. A proposito Mirko, sei d’accordo? La ami ancora?”. “Assolutamente sì – replica Mirko -. Il sentimento che ci lega è veramente profondo. Per le sensazioni che ho posso dire che è ancora amore”. Perla conferma (anche se alcune foto su Twitter/direbbero altro). “Tu non hai mai accettato che lui si sia messa con Igor prima che tu ti mettessi con Greta e soprattutto non accettavi che lei si sentisse imbarazzata in presenza di Alessio", dice ancora Alfonso Signorini.

Le lacrime di Mirko

"Inizialmente questa sembrava una scusa per prendere le distanze da lei”, dice il presentatore. “Parto dal presupposto che non mi interessa nulla di quelli che pensano gli altri, io quello che ho fatto con le mie insicurezze e debolezze nei confronti di Alessio e Perla è perché uscendo ho dovuto metabolizzare da solo", dice Mirko che poi si asciuga qualche lacrime che scende dagli occhi. Dunque continua: "Scusate.. so invece che Perla queste cose le ha fatte molto prima [..]. Esternare tutte le mie debolezze? Io non l’ho mai fatto, ho dovuto fare finta di non pensare alle telecamere. Ho voluto essere me stesso, cercando di fare la cosa giusta”. Signorini a Mirko: “Ve la siete data, anzi ve la date questa seconda possibilità?”. Mirko asscicura: “Un legame così profondo non può riprovare a darsi una seconda possibilità. Non ho mai accettato che fosse finita”, dice con le lacrime agli occhi. “Mirko mi sta stupendo”, dice il conduttore. “Alfonso.. io sapevo che quei tre giorni sarebbero stati gli unici che avevo per mettere davanti le mie paure“, conclude Mirko. Poco dopo si va in pubblicità, ma si resta in attesa del famigerato incontro tra i due (ex?) fidanzati.