Grande Fratello, Perla assicura: "Mai cambiato il sentimento verso Mirko". Lui replica così

In alto il video del botta e risposta

Perla e Mirko. Mirko e Perla. La coppia (ormai ex?) di Temptation Island prima e del GF ora continua a far parlare di sé. Durante la puntata in onda oggi, giovedì 7 marzo, i due hanno avuto modo di riparlarsi. Inizia Mirko: "Alfonso, a me dispiace molto che siamo a marzo e io ancora mi debba giustificare di cose che ho già ammesso. Io penso che il nostro incontro in tugurio, i nostri giorni lì fossero un punto di ripartenza. Tanto io ogni cosa che faccio è sbagliata, il discorso è questo: ancora oggi, mi aspettavo solo che lei mi dicesse ‘scusa’. Invece vedo Perla che mi accusa di cose vecchie e io devo giustificarmi”.

La replica di Perla

Perla replica: “Voglio dire un po’ di cose: innanzitutto la famosa metafora delle scarpe.. si tratta solo che alle done piace piacere. Io e Alessio discutiamo, poi chiariamo; per quanto mi riguarda il sentimento nei confronti di Mirko non è mai cambiato. Io chiedere scusa perché ho parlato di cose passate? Vuoi o non vuoi a me hanno fatto del male. Io sono ancora qui, non sono uscita da qui dentro”.

Mirko sottolinea riguardo al rapporto tra me e Angelica: “All'epoca non c’era tutto questo che c'è ora tra me e Perla. E comunque lo posso paragonarlo a quello che ha Perla con Giuseppe, non c’è mai stata una frase ambigua. Ci tengo moltissimo perché con lei c’è un’amicizia che va al di fuori”. Perla aggiunge: "Non vedo l’ora di uscire e stare con lui. Basta. Non ce la faccio più". Signorini domanda a Mirko se ci sarà. Lui sembra indugiare, poi dice: "Io e Perla siamo più lontani di prima, sarei ipocrita a dire il contrario".