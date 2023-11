GF, le dolci parole di Mirko a Perla: "Doveva andare così. Non ci fidavamo più, oggi te ne rendi conto"

In alto il video del loro confronto

Sono trascorsi una decina di giorni da quando Perla Vatiero, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, è entrata nella Casa del Grande Fratello. I due, infatti, si ritrovano ormai a trascorrere 24h su 24 insieme, sotto lo stesso tetto. Inevitabilmente può capitare di ritrovarsi a parlare del passato, di quelle storia d'amore ormai terminata e che ancora, forse, fa male. È accaduto di recente, mentre si trovavano nel giardino della Casa di Cinecittà. Cosa si sono detti?

Perla a Mirko: "Mi sentivo il nulla"

Perla ha iniziato a parlare: "Io, a differenza tua, sono migliorata e maturata. Tu sei sempre lo stesso, però ti sei ritrovato in alcune situazioni che magari.. tu stavi più avanti di me in alcune situazioni. Fondamentalmente quella che doveva cambiare nella relazione ero io. Cosa ci mancava a noi? Niente. Ma in quel niente a me mancava tutto". Poi, piangendo: "Se una persona dentro casa si sveglia la mattina sentendosi il nulla e si addormenta che si sente il nulla, no? Io mi rendo conto che.." quindi Mirko l'ha abbracciata. Quindi lei: "Mi rendo conto che faccio del male all'altra persona. Infatti io ti dicevo lasciami".

Ancora la ragazza: "Io sono consapevole di quello che provavo. Io ringrazio chi mi è stato intorno veramente, tanto di cappello perché c'è stato un mese in cui io ho trovato le forze di alzarmi e lavorare". Mirko: "Tu mi hai sempre detto che la colpa era mia. Lo sai come sono fatto, a me non è mai piaciuto litigare. Quante volte io me ne andavo perché non volevo discutere? Ci siamo buttati rabbia a vicenda, in tutte quelle cose. Le ho anche rinfacciate, ma io non sono così. Lo sai".

Le parole di Mirko: "Ci facevamo solo del male"

Il gieffino ha continuato: "Tutto quello che ho fatto è stato con la voglia di rendere felice te. Purtroppo sono stati più i momenti negativi che quelli positivi. Dopo un anno e mezzo ci siamo scordati di cosa volesse dire godersi una relazione a 25 anni. Tu adesso ti rendi conto di quello che io ho fatto per te. Io non ho mai detto che Perla per me non ha fatto niente. Io senza di te non sarei quello che sono oggi. Ad un certo punto, però, siamo diventati il contrario. Ci facevamo solo del male. Non ci fidavamo più di nessuno. Le cose non sarebbero mai migliorate perché doveva andare così". Lei: "Io con te ho amato, ti ho amato. Non sono stata innamorata di te, ti amavo". Quindi un lungo abbraccio. Perla sembra distrutta. Le ferite ancora non si sono rimarginate? O tra i due c'è ancora qualcosa di speciale? Solo il tempo potrà dirlo.