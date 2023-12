GF, tra Mirko e Perla qualcosa è cambiato. I due sempre più vicini, il video

In alto il video con Mirko e Perla protagonisti

Una soap nel reality. Si parla di Mirko e Perla, i due ex fidanzati, noti al grande pubblico per la partecipazione a Temptation Island e ora concorrenti del Grande Fratello. Mirko e Perla sono entrati nella Casa del GF in un secondo momento: prima lui, poi lei. Presto anche la nuova fidanzata di Mirko (con cui si è, in realtà, appena lasciato) farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Ma intanto Mirko continua a confrontarsi con Perla.

Non si sa, in realtà, in che rapporti siano i due. Teoricamente è rimasto solo dell'affetto, ma per qualcun altro la fiamma è ancora accesa. Sostanzialmente la situazione cambia di giorno in giorno. Mentre ieri lui sembrava respingerla, adesso le cose forse sono cambiata.

Gatta ci cova?

Di recente, infatti, Mirko e Perla si sono trovati a parlare e a confrontarsi. Dopo una serata allegra, hanno scambiato dolci parole. "Perché mi guardi strana? L'altra volta te l'eri presa per una cosa scema, io mi sono alzata dalla tavola e ti ho dato un bacio sulla guancia. Questo non è da me", ha affermato lei. Lui le ha dato ragione. Ma poi ha precisato: "O meglio, è da te ma forse non lo eri più (dolce, ndr). Neanche dentro casa". "In privato sì", ha detto lei. "Scherzo", ha replicato lui. Che poi ha aggiunto: "Sono contento che sei contenta. Ti vedo bene" e poi un tenero abbraccio. Gatta ci cova?