Grande Fratello, Mirko e Perla al risveglio: “Il lato B..”, cos’è accaduto (video)

Nella serata di ieri, 16 novembre, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista, ha raccolto davanti al televisore 2.723.000 spettatori con uno share del 19.2%. Tante le dinamiche della serata: dall'uscita di Giampiero Mughini, al racconto di Letizia fino ad un nuovo ingresso, molto atteso. Si tratta di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti (5 anni insieme, poi la relazione è terminata davanti alle telecamere di Temptation Island).

Perla è stata dapprima accolta dalle concorrenti donne, poi Signorini le ha invitate ad andare in salotto, suggerendo a Perla di nascondersi dietro al divano. Tutte freezate, tranne lei che, ad un certo punto, è uscita allo scoperto. Della serie: "Sorpresa!". Mirko è rimasto letteralmente senza parole, ma poi ha ironizzato con il conduttore dicendo: "Sei proprio uno...". La puntata è quindi proseguita tranquillamente con le altre dinaniche e nomination.

Lo sguardo di Mirko

In tanti si stanno domandando adesso come andranno le cose tra i due sotto lo stesso tetto, h24. Ancora è presto per dirlo. Quello che è certo è che Mirko è ancora molto attratto da lei. Lo hanno notato alcuni utenti su TikTok, dove circola un video in cui al ragazzo cade lo sguardo sul lato B dell'ex fidanzata. Il gesto non è passato inosservato sul web. "Mirko se la guarda tutta", "No ma non le ha guardo il lato B, nono", "Mirko dove guardi?", sono stati alcuni dei commenti sotto al filmato pubblicato su TikTok e che in sole 23 ore ha raccolto più di 260mila visualizzazioni. Tra i due c'è ancora qualcosa oppure no? Si scoprirà sicuramente nelle prossime settimane.