GF, la frase di Mirko su Vittorio scatena il putiferio: "Non mi appoggio dietro come lui" (video)

Il Grande Fratello - per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - sembra aver trovato la strada giusta. O almeno questo è quello che dicono gli ascolti. Meno trash, più storie d'amore e la forza di un cast, variegato e trasversale, che fa appassionare i telespettatori di Canale 5. Tuttavia, non mancano gli scivoloni, le gaffe, le frasi inopportune. Da Giampiero Mughini (che è tornato sull'argomento) a Anita Olivieri fino all'ultima, in ordine di tempo, che ha scatenato il putiferio. Cos'è accaduto e chi è il protagonista?

Le parole di Mirko

A far discutere è un video in ui Mirko si trova in giardino con Marco Maddaloni. I due ridono e scherzano fino a quando il ragazzo fa un'affermazione sibillina, che non è affatto piaciuta al web. "Non fare che ti appoggi dietro", dice lo sportivo. Allora l'ex di Temptation Island: "No, no, mica so' Vittorio". "Sai Mirko, meglio un ragazzo dolce e puro come Vittorio piuttosto che un uomo che utilizza due ragazza per far parlare di sé, che squallore", ha tuonato la pagina @teamsoleilsorge che ha rilanciato il video.

La reazione di Twitter alle parole di Mirko (e il video)

Cosa hanno scritto gli altri utenti? La maggior parte sono rimasti amareggiati da queste parole: "Scusate, che vuole intendere con queste frasi? Vergognati Mirko", "Meglio gay che essere un blatta come lui", "Questi due dovrebbero essere sbattuti fuori a calci nel sedere. Si dovrebbero vergognare. Uomini di poco spessore", "Schifo di bulletti. Nullità". Insomma, una serie di commenti negativi che aumentano di ora in ora. Cos'accadrà? Se ne parlerà durante la prossima puntata? Ma soprattutto: a cosa alludeva Mirko con quella frase? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.