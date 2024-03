Grande Fratello, spunta un tweet di Mirko contro Signorini: cosa scriveva 4 anni fa

Nell'era dei social nulla - veramente nulla - può essere dimenticato. Tra screenshot e vecchi video, è come se l'oblio non fosse minimamente preso in considerazione. Accade per gli argomenti più seri così come per quelli più frivoli come, ad esempio, un vecchio tweet di Mirko Brunetti su Alfonso Signorini. Cos'è accaduto?

Il tweet di Mirko Brunetti

Come in molti sapranno, Mirko Brunetti è stato uno dei concorrenti della Casa del Grande Fratello 2023-2024. Non solo. L'ex fidanzato di Perla Vatiero anche ora che è fuori dalla Casa continua a movimentare le dinamiche del programma. Pare che la loro storia d'amore sia molto accattivante per i telespettatori. Da quando è entrato, il conduttore ha sempre trattato Mirko con gentilezza, come fa con ogni altro concorrente. E allo stesso tempo il ragazzo si è sempre dimostrato cordiale ed educato. Insomma, pare che tra i due i rapporti siano assolutamente distesi. Come la prenderebbe (o la prenderà?) Signorini se dovesse scoprire cosa diceva di lui il caro Mirko, solo qualche anno fa?

Era il 21 gennaio 2020 quando Mirko Brunetti tuonava su Twitter (ormai X): "Alfonso Signorini moralista e incoerente". A cosa si stava riferendo? Dagli hashtag utilizzati sembra chiaro che al centro ci fosse una qualche tematica legata all'edizionedel GF Vip in onda in quel periodo. Difficile comprendere nel dettaglio il contesto. Ad ogni modo quel tweet oggi fa rumore, tanto che ci sono dei commenti che risalgono sia al 2023 che al 2024. Due domande sorgono spontenee: sarà quello il vero profilo Twitter di Mirko? E soprattutto: Signorini lo sa? Al momento non risultano commenti né da parte di uno né da parte dell'altro. O almeno non pubblicamente.