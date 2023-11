GF, i concorrenti parlano di Mirko-Perla-Greta: "47 minuti su di loro. Sempre le stesse cose"

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 27 novembre, è stato lasciato ampio spazio al famigerato triangolo Mirko-Perla-Greta. Per certi versi sembra essere tornati indietro, ai tempi di Alex Belli e Delia Duran. Ad ogni modo, il pubblico sembra gradire (incollat9 davanti al video ben 2.809.000 spettatori con uno share del 21.2%), mentre gli altri concorrenti della Casa non sono dello stesso avviso. Qualcuno, in particolar modo, si è lamentato per i troppi minuti in cui si è parlato delle vicende amorose degli ex di Temptation Island. Cos'è accaduto di preciso?

Le parole di Beatrice e Vittorio

Ritrovandosi in giardino, alcuni concorrenti - Beatrice e Vittorio in particolar modo - si sono lasciati andare ad un confronto. "Il blocco di Mirko e Greta è durato 47 minuti. Greta e Perla, poi Greta e Mirko, poi Mirko e Perla.. ma veramente pensate che questa storia funzioni fuori? I messaggini, le cosine. Tra l'altro non capisco perché Mirko è affranto: tutti lo amano, è libero. Meglio di così non gli poteva andare, no?", ha commentato Beatrice stizzita.

Vittorio, invece, ha detto: "Questa storia è veramente troppo dialettica. Tanti botta e risposta, si dicono sempre le stesse cose. Vabbè.. Mirko affranto? Si è appena lasciato con Greta, cosa dovrebbe dire? Saltare di gioia? Pure lei lo ha mollato in diretta, dai". La clip è stata ripubblicata su Twitter (o X) ieri notte. Gli utenti hanno quindi avuto modo di commentare ampiamente tutto: "La verità è che si sono rotti i cogl**ni pure loro", "Vittorio sta diventando una bomba", "Hanno ragione", sono stati alcuni dei commenti. Insomma: un siparietto che ha già stancato oppure gli altri concorrenti sono invidiosi e vorrebbero più spazio per loro? Una cosa è quasi certa: si tornerà a parlare di questo molto presto. A maggior ragione con l'ingresso di Greta, pronta a scombinare tutti i piani.