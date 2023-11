Grande Fratello, Perla si avvicina a Mirko ma lui la respinge? Il video

Da quando è entrata nella Casa, ha inevitabilmente modificato le dinamiche del gioco. Siamo al Grande Fratello e si tratta di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, anche lui concorrente del GF e anche lui ex Temptation Island. Tanti i momenti di confronto tra i due, di allontanamento, di avvicinamento, talvolta di scontro ma anche di personali confessioni.

C'è chi ritiene che ci sia ancora un forte legame e chi, invece, pensa che sia solo da parte di Perla, mentre per Mirko ormai appartiene tutto al passato. A tal proposito, c'è un filmato che sta girando e che ha aperto un "dibattito". Non si capisce, infatti, cosa sia accaduto precisamente, ma adesso si proverà a spiegarlo.

Il video di Mirko e Perla

Mirko e Perla si trovano fuori in giardino, lui dice: "Pensa se potevo aspettarmi di stare qua dentro con te e a rimurginare sulle cose". "Eh vabbè, pure io", afferma lei. Che poi aggiunge: "Vabbè tanto.. infatti ho capito". Lunghi silenzi. Lei di nuovo: "Per il momento non riesco a pensare ad altro, però sicuramente penso che il percorso giusto sia quello di affrontare anche discorsi che possono far male. Magari è diverso come la penso io. Lo sai che dico io? Io penso: 'Vabbè ma cosa può farmi male più di quello che già ho passato'. Anche se poi delle cose toccano sempre".

Mentre parlano, sono molto vicini. Lei è seduta sopra le gambe di lui: "Io so cosa devo fare su ogni minimo dettaglio per darmi un minimo di risposta", afferma lei. Non si guardano mai negli occhi, poi ad un certo punto lui le dà un bacio sulla guancia. Quindi la guarda: "Che c'è?". "Niente - risponde lei -. Sento delle mani.. mamma mia". Quindi prova a stringerle ma lui sembra restio. Tanto che afferma: "È freddo" e Perla lo lascia da solo.

La reazione di Mirko e i commenti del web

Insomma, lui l'ha respinta e lei è andata via? Ecco i commenti sotto al filmato: "Mirko si deve schiarire le idee", "Perla basta elemosinare amore.. lascialo perdere. Meriti molto di più", "Io credo che Mirko in questo caso non l'abbia respinta perché non prova nulla, io penso che ha proprio paura di capire di amarla ancora". Dove sarà la verità?