GF, tra Monia e Massimiliano si riaccende la fiamma? Parla lei (video)

In alto il video con le parole di Monia su Massimiliano

È trascorso sostanzialmente un mese da quano Monia La Ferrera è entrata nella Casa del Grande Fratello. La gieffina già conosceva un concorrente: Massimiliano Varrese. I due, infatti, hanno avuto una relazione diversi anni fa. Adesso pare che la fiamma si stia riaccedendo. Ne ha parlato lei stessa con Fiordaliso, la quale l'ha invitata a lasciarsi andare di più e ad ascoltare il cuore, più che la testa. "Vediamo, ci stiamo studiando e ripiacendo. Ci stiamo riscoprendo. Se son rose, fioriranno", ha detto Monia, spiegando poi che effettivamente qualcoa sente ma che non vorrebbe commettere errori. Monia poi si è ritrovata a parlare con Massimiliano. Cosa ha rivelato?

Il confronto tra Monia e Massimiliano

In seguito, notando un certo distacco della donna, Massimiliano si è avvicinato a lei per cercare di capire cosa stesse succedendo. "Come mai sei così silenziosa oggi? Ti mancano le bimbe?". Monia ha risposto di sì, facendo intendere però che non fosse realmente quello il problema. "Mi fanno tutti un sacco di domande, boh", ha affermato Massimiliano. Monia allora: "Ho visto, chissà perché. Per te?". "Sentono tutti una cosa così grande tra me e te - ha detto lui -. Devi fare quello che senti te, mica quello che ti dicono gli altri".

"Quello sempre. Io antipatica? No, sono solo pensierosa - le parole di Monia -. Ma tu non c'entri niente. Faccio fatica a parlare con te di certi argomenti Massi. Vorrei pure raccontartele ma c'è una parte di me che sento che è bloccata. Non voglio forzare, non sono fatta così. Anzi, l'altra sera abbiamo parlato un bel po'". Infine lui ha concluso: "Anche perché secondo me non bisogna dare una forma al nulla. Bisogna viversi le cose che arrivano". "È quello che stiamo facendo", ha tuonato lei. Insomma, gatta ci cova?