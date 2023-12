GF, Monia a Massimiliano: "Sei scomparso senza darmi spiegazioni". Lui replica così

In alto il video con le parole di Monia e Massimiliano

Ieri 4 dicembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al suo fianco. La ventiquattresima puntata del programma ha incollato davanti alla tv 2.779.000 spettatori con uno share del 21.2%. Tra i protagonisti della serata anche Monia La Ferrera, nuova concorrente del programma già nota a Massimiliano Varrese. Il motivo? Hanno avuto una relazione.

L'attore è stato contento di vederla e poi, prima di andare a dormire, i due si sono ritagliati un momento per stare insieme e parlare anche della storia d'amore, finita ormai diversi anni fa e dopo la quale entrambi si sono ricostruiti una vita. Anche se adesso, tutti e due sono single. Ad ogni modo, cosa si sono detti?

Il confronto tra Monia e Massimiliano

Ritrovarsi dopo tanti anni e ritrovare anche un affetto, un bene che in qualche modo non è mai finito. Monia e Massimiliano lo sanno bene, conoscono questa sensazione. Infatti il confronto nel giardino della Casa è stato un confronto del tutto civile, con toni pacati e sereni. "Mia madre ha detto 'vai (al Grande Fratello, ndr). Massi lo conosciamo, sarà contentissimo'. Io avevo paura di come reagissi tu. C'erano due opzioni: o reagivi male perché pensavi che io fossi venuta per te. Oppure reagivi come hai reagito adesso, che ti veniva una sincope".

Allora Massimiliano: "Quando entrano le persone qua dentro, anche i parenti, tu senti quello che dicono ma non ti ricordi le parole, ti arrivano dopo. Vorresti dire loro un sacco di cose ma non ti vengono le parole, è un mondo parallelo". "Comunque io me lo sentivo, proprio dieci giorni fa - ha detto Massimiliano -, ho parlato di te senza fare il tuo nome. Avevo questo sospetto".

Massimiliano le chiede: "Stai piangendo?"

Infine hanno ricordato i bei momenti passati insieme: "Io ho un bel ricordo, dieci mesi sono stati molto belli. Purtroppo poi ho avuto un periodo in cui non ero molto solido". "All'inizio no, però", ha detto lei. Che poi ha aggiunto, lapidaria: "Tu non mi hai dato spiegazioni, poi sei proprio scomparso". "Non ricordo neanche che ti ho detto, avevo bisogno di stare da solo. Però ti avrò salutata", ha detto lui. "Mi hai lasciato in aeroporto. Non ti ricordi proprio?", ha concluso lei. "Stai piangendo?", ha domandato lui. E Monia ha detto di no. C'è da scommettere che questo tipo di conversazione si ripeterà anche in futuro.