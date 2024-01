GF, accanto a Monia spunta un uomo. Signorini: “Chi è Giovanni?”, lei risponde così

Al Grande Fratello è passata la mezzanotte e mezza quando, ad un certo punto, si parla di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. I due, attualmente concorrenti del reality condotto da Signorini, avevano avuto una relazione diversi anni fa. Ora, trovandosi sotto lo stesso tetto, pare che si sia riaccesa la fiamma. Quello che non hanno potuto considerare, però, è che Monia potrebbe avere già una persona fuori dalla Casa.

Il presentatore non ci gira troppo intorno e le domanda: “Fuori da questa casa ti consideri libera?". Lei annuisce. Poi risponde: “Massimiliano sa che prrima di entrare mi frequentavo con una persona ma mi considero libera”. “Chi è giovanni per Te?”, la domanda. “Un grande amico, confidente. Abbiamo avuto una relazione da un paio di mesi, ma non siamo mai stati insieme realmente”. “Una storia ancora in essere? Non è chiaro”, chiede Signorini. “Io e Giovanni non siamo una coppia”, ribadisce lei. Va in onda un video in cui Monia parla con Marco Maddaloni. Quindi un altro in cui Monia parla con Greta, la quale afferma: “Amici che provi a frequentare e poi non va e quindi lasci perdere”.

La delusione di Massimiliano Varrese

Massimiliano ci rimane male: “Per me la situazione non era così chiara; pensavo fosse libera altrimenti non mi sarei permesso di fare piccoi passi. Ora è tutto più chiaro”. “Non è il mio compagno né il mio fidanzato. Non siamo una coppia”, insiste Monia. Ma l'impressione è che non sia del tutto sincera. Signorini di nuovo: "Lei si considera libera”. Massimiliano non ci sta: “Se lo avessi capito meglio non avrei fatto un passo. Lei ha le sue paure, ma anche io ho le mie”. Monia di nuovo: "Qui dentro io e Massi ci stiamo riscoprendo”. Massimiliano interviene: “Sto cercando di ritrovare me”.

Poi si torna in Casa l'atmosfera è paricolare. “È calato un po’ il gelo”, dice Signorini. Marco Maddaloni quindi: “Quella chiacchiera, quella clip che avete mandato è di un mesetto fa. Lei mi aveva accennato questa cosa però le cose in Casa cambiano velocemnte. Monia lo sa cosa ha nel cuore, sicuramente non posso parlare per bocca sua".