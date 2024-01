GF, Monia in lacrime mentre parla dell'ex: "Fingevo. Mia figlia mi ha odiata". Il video

In alto il video con la storia di Monia

Tra i concorrenti del Grande Fratello che sono entrati in un secondo momento c'è anche Monia La Ferrera, tra l'altro ex di Massimiliano Varrese, anche lui nella Casa di Cinecittà. La modella ha raccontato in diretta su Canale 5 la propria storia. Fatta (anche) di dolore, di tradimenti subiti e di una vita da ricominciare.

L'infelicità di Monia: il suo passato difficile

"Io sono stata 12 anni fidanzata, abbiamo avuto due splendide bambine però è stata una storia burrascosa, ero sempre da sola. Era presente come padre ma non come compagno - ha raccontato Monia -. Ho sempre fatto che tutto fosse perfetto per non ferire gli altri. Non ho mai pensato a me stessa. Poi ho scoperto i tradimenti, mi dispiace non dare alle mie bambine una famiglia normale, quello sì. Mi sono fatta trattare male".

E ancora Monia: "Poi sono arrivata ad un punto in cui ho detto basta. Mi sono trasferita dall'estero in Sicilia, portando le mie bambine con me, facendo loro cambiare tutto. Loro non volevano andare via dalla Polonia ma dovevo farlo. Ad un certo punto mia figlia mi ha quasi detto 'mamma ti odio'. Lì è stato il giorno più brutto della mia vita fino ad oggi".

Signorini contestualizza tutto: "Allora Monia, la storia del tuo matrimonio è la storia apparentemente di una favola: la ragazza che si innamora del calciatore, l'uomo di successo, lo sportivo. Decide di dividere la vita con quest'uomo, in giro per il mondo. Ogni volta c'era un trasloco a cui pensare, una vita nuova da reinventarsi. Questo nonostante la parola tradimento fosse all'ordine del giorno. Tu quasi subito hai scoperto che il tuo ex marito aveva vite parallele. Nonostante questo tu hai deciso di anteporre alla tua felicità, quella delle tue figlie.. poi questa storia non ha più retto. Perchè?".

"Fingevo felicità", le parole sull'ex marito

"Perché ero ipocrita - ha raccontato lei -. Fingevo felicità con amici e parenti. Raccontavo bugie a tutte. Poi sono crollata. C'è stato un episodio in particolare, abbastanza grave, che preferirei tenere per me e che ha scaturito il tutto. Ero in bagno, mi sono guardata allo specchio e alla fine ho avuto il coraggio di essere felice, di proteggere la mia famiglia". Quindi ha fatto i bagagli, è andata via ed è tornata in Italia. "Prendere consapevolezza che avrei fatto lasciare amici, scuola, compagni.. tutt'oggi mi spaventa. Però credo che sto dando il giusto insegnamento alle mie figlie".

"Il mio ex (il calciatore Błażej Augustyn, ndr)? Lo sento ancora. Abbiamo rapporti genitoriali normali, per le vite private.. abbiamo già dato, grazie", ha aggiunto lei prima di incontrare la mamma, che in passato l'aveva invitata ad andare avanti con il marito "per il bene della famiglia". Poi, una volta capita veramente la situazione, è stata dalla parte della figlia, occupandosi anche molto delle nipoti. Un momento toccante, durante il quale entrambe sono sbottate a piangere.