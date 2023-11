"Hai un futuro da zo**ola". La frase shock di Mughini ad Angelica Baraldi

Giampiero Mughini è di nuovo a rischio: il concorrente 82enne del Grande Fratello durante la festa di Halloween organizzata nella casa si è rivolto a Baraldi con un termine che potrebbe costargli la permanenza e che ha offeso, portandola quasi alle lacrime, Angelica.

Per il party i gieffini si sono travestiti e come ogni festa che si rispetti c'erano musica e anche alcune bottiglie di alcolici. Proprio mentre tutti si stavano divertendo ecco che Mughini rivolgendosi alla gieffina ha esclamato: "Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così". La 26enne sorpresa non ha saputo rispondere con altre se non un "Giampi". Mughini però ha poi aggiunto: "Ma sì, ma dai". Capendo che la situazione era abbastanza delicata Ciro Petrone, che era seduto al suo fianco, è intervenuto dicendo: "Togliamo il vino da qui che è meglio".

Angelica e lo sfogo con Vittorio Menozzi

Anche se in quel momento Angelica non ha risposto a tono a Giampiero è rimasta molto offesa dalle sue parole e si è poi sfogata con Vittorio Menozzi. "Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Cosa? Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?". Tra Mughini e Baraldi non ci sarebbe però stato un chiarimento, a quanto pare Angelica avrebbe preferito non ritornare sull'argomento.