Mughini insulta Salvini e la regia del GF toglie l'audio: il video sui social

Giampiero Mughini è entrato da meno di 24 ore nella casa del Grande Fratello, ma già il suo nome già scala la vetta delle tendenze social. Motivo? Aver definito Matteo Salvini un "cretino" durante una conversazione con i compagni di avventura Samira Lui, Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi incentrata sul colore della pelle.

"Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia?", ha chiesto il giornalista a Samira; "No, io mai" la riposta della showgirl nata a Udine da padre senegalese e madre italiana. "Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento... Ma quel cretino di Salvini ha detto Paola Ego..." ha proseguito Mughini a cui la regia ha prontamente silenziato il microfono impedendo al pubblico di ascoltare. Secondo quanto si legge su X (Twitter), Mughini dopo la frase su Salvini sarebbe stato chiamato in confessionale. L'ipotesi è che il neoconcorrente abbia fatto riferimento a Paolo Egonu che, alla vigilia della scorsa edizione del Festival di Sanremo a cui ha partecipato come co-conduttrice, aveva replicato al ministro delle infrastrutture. "Spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti" erano state le parole di Salvini; "Secondo me l'Italia è un Paese razzista, anche se sta migliorando", il commento della pallavolista.

Mughini a Samira:

"Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? non credo...io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento...ma quel cretino di Salv1ni ha detto..."

-Staccano l'audio-

LUI HA DECISO DI BATTERE LA D'EUSANIO#grandefratello pic.twitter.com/MbhnrCDnOY — ????? (@barumiliano) October 17, 2023