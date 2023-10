Grande Fratello, per Giampiero Mughini si fa un'eccezione. Signorini: "È la prima volta nella storia del programma"

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda il 16 ottobre su Canale 5 (2.506.000 telespettatori, ovvero 17.9% di share), le dinamiche sono state numerose. Momenti divertenti, altri più intensi: il piatto è stato ricco. Non sono mancate delle new entry: oltre a Mirko Brunetti e Jill Cooper, è entrato anche Giampiero Mughini. Questa volta per rimanere proprio come concorrente.

Signorini ha mandato Giselda e Ciro ad accogliere il nuovo ospite, nella parte della Casa meno agiata, ovvero quella del tugurio. "C'è un modo per allenare la mente e lo spirito, per esempio con la lettura", ha esordito il presentatore iniziando ad introdurre il nuovo gieffino. Poi: "Dovete sapere che questa sera sta per entrare qualcuno che senza libri non può vivere, tanto è vero che per la prima volta nella storia del Grande Fratello, gli abbiamo concesso di portarsi nella casa dei libri, perché lui senza quelli non ci sta. Sapete di chi si tratta?". "Mughini", ha replicato l'attore partenopeo.

Ecco quindi l'incontro e le parole del presentatore: "Giampiero, benvenuto! È una grande emozione averti in questa casa. Dovrai vivere lì, però stai tranquillo che non sarai nel tugurio. Ti aspettano di là gli altri inquilini". Quindi le presentazioni. Signorini allora: "Ragazzi vi devo avvisare di una cosa importante: come già capitato a concorrenti con qualche anno in più, Giampiero dormirà in una dépendance accanto al giardino. Comunque Giampiero tu hai già vinto perché detieni un primato: sei il primo concorrente nella storia del GF, che dura da 22 anni, ad essere entrato con dei libri nella casa".

La replica di Mughini: "Altrimenti non sarei venuto. Stare tutto questo tempo senza i giornali.. già questo è pazzesco, ma senza i libri no. Mi sono portato 5 o 6 libretti, un paio per dei lavori, un paio per tenere sveglia la mente e qualche altro libro ancora". "Bellissimo, non vedo l'ora che spiegherai queste cose", ha aggiunto Signorini per poi salutare i gieffini. Quindi la pubblicità e poi le nomination. E intanto Mughini sta già facendo parlare di sé, ma non certo per le letture.