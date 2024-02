Grande Fratello, le nomination del 21 febbraio. Ma in realtà tra loro c'è il finalista

"Questa settimana noi abbiamo deciso di mettere in nomination solo il gruppo dei veterani però loro non sanno una cosa fondamentale: che queste nomination portano alla nomina del primo finalista che verrà reso noto lunedì. Ok? Voi da casa porterete all'elezione del primo finalista dell'edizione di questo Grande Fratello. A loro diremo tutto solo a un certo punto della puntata". A parlare così è Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello, all'inizio della puntata in onda mercoledì 21 febbraio.

Le strane nomination

Poi legge un comunicato dove spiega che almeno due veterani andranno all'eliminazione definitiva (ma ovviamente non è vero): "Poi farete le nomination ma adesso dovrete affrontarmi faccia a faccia e compiere la vostra scelta". I gieffini sono davanti ai piramidali. Chi prende quello oro sarà salvo per il momento e darà il via alla catena. Anita ha quello oro e può anche scegliere una persona da salvare, quindi sceglie Giuseppe. Giuseppe a sua volta salva Letizia. Lei salva Paolo, che a sua volta salva Rosy. La chef si commuove e sceglie Massimiliano. Quest'ultimo afferma: "Non è facile, però io devo tener conto del mio cammino qua dentro..", ma Signorini si prende del tempo per capire la dinamica di questa nomination.

Il conduttore torna a parlare: "Faccio una precisazione e chiedo scusa. Innazitutto all'autore, a Massimiliano, a Beatrice e a Grecia. In realtà Massimiliano non deve scegliere perché loro due sono le ultime due rimaste e quindi vanno al televoto". Questo perché poco prima il conduttore aveva "sgridato" un autore che insisteva nel dirgli qualcosa. In realtà, dunque, Beatrice e Grecia lotteranno per essere la prima finalista di questa edizione. Tra loro, dunque, non c'è la nominata per l'eliminazione, bensì per la finale. Ma non saranno le sole.

La seconda parte

"Adesso individueremo altri due sfidanti", dice Signorini in un altro momento della puntata. Quindi si parte con la seconda manche. Si riprendono i piramidali. "Insieme a Beatrice e Grecia andranno i due più votati tra i veterani della Casa". Ecco i voti.

Massimiliano nomina Giuseppe: "Vorrei che si prendesse più cura di sé, ci ha fatto preoccupare molto"

Greta nomina Rosy: "Ma non ho una motivazione, sono sincera"

Paolo nomina Massimiliano: "Con gli altri ci sono più legato"

Giuseppe nomina Massimiliano: "Contraccambio la nomination"

Alessio nomina Giuseppe: "Ho trascorso poco tempo con lui"

Rosy nomina Anita: "Voglio mandare avanti i giovani e non posso nominare Massimiliano. Per strategia.. devo nominare Anita. Ma è difficile"

Simona nomina Rosy: "Lo faccio per coerenza"

Marco nomina Rosy: "Voglio mandare avanti i più giovani. A volte non ci vogliono tante parole, bisogna solo rimanere coerenti"

Grecia nomina Massimiliano: "Non voglio nominare i ragazzi.. è difficile" e piange

Beatrice nomina Anita: "Questa cosa dei giovani è bella ma retorica"

Perla nomina Massimiliano: "Passo più tempo con gli altri, questa è l'unica giustificazione"

Federico nomina Rosy: "Le manca troppo la sua famiglia, si lamenta spesso"

Sergio nomina Anita: "Non ho una ragione particolare"

Letizia nomina Massimiliano: "Non ho motivazioni, mi rendo conto che questo non ti piace, Alfonso.."

Anita nomina Rosy: "Lo dico per strategia. Lo dico senza problemi"

Dunque tra Rosy, Massimiliano, Beatrice e Grecia ci sarà il finalista di questa edizione. Signorini lo rivela sul finire della puntata.