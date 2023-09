"Non si può parlare di questo al Grande Fratello", ma il concorrente lo dimentica: il video

Un Grande Fratello più sobrio degli anni passati, in cui non sono ammesse volgarità e parolacce. Eppure il pubblico è già pronto a scovare qualcuno che vada fuori dalle righe, smentendo le intenzioni della produzione. In due già ci sono riusciti: Rosy Chin, la concorrente italo cinese che si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alle "dimensioni" intime dei suoi connazionali e un collega della concorrente Giselda, che in diretta ha mimato un gesto sessuale. E così, dopo questi due passi falsi già collezionati, il pubblico è pronto a scovare nuovi errori.

Nel filone delle "cose che non si possono dire" si inserisce anche il racconto dei giorni precedenti all'ingresso nella Casa. C'è infatti un momento, prima del gioco, in cui i concorrenti vengono chiusi in albergo in modo da abituarsi gradualmente alla perdita di contatto col mondo. Peccato che Lorenzo, il concorrente calzolaio, se lo sia dimenticato. Durante una chiacchiera con Anita, l'alessandrino ha detto: "Ti ricordi quando in albergo hanno fatto i fuochi d'artificio?". E lei ha risposto prontamente: "No". "Ah no? Tu non avevi la camera che affacciava verso i fuochi?". Qui Anita, meno smemorata di lui, lo ha interrotto: "Amo", lo ha incalzato, "Non bisogna parlare di questo". E lui si è subito zittito. Commenta qualcuno su Twitter: "Non possono nemmeno dell’albergo, questi tempo un mese ma anche meno, a forze di tutte ste censure sclerano".