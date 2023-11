Grande Fratello, nuovi concorrenti pronti ad entrare: chi potrebbero essere

Sono trascorsi quasi 2 mesi dalla prima puntata del Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti: amicizie, inamicizie, avvicinamenti, allontamenti, amori nati e poi finiti. Insomma, tutti gli ingredienti del reality di Canale 5 (nonostante un'edizione più light da un certo punto di vista. Meno "trash").

Ecco, adesso sembra arrivato il momento per l'ingresso in Casa di nuovi concorrenti. L'indiscrezione circolava già da giorni; poi ieri, 2 novembre, il presentatore ne ha dato la conferma. Prima delle nomination, infatti, il conduttore ha detto al pubblico a casa: “Amici eccoci qui, come sapete bene tutti la macchina del Grande Fratello non si ferma mai. E quindi vi dico che presto entreranno anche nuovi concorrenti. E questi concorrenti chi lo sa, potreste essere anche voi. Vero Rebecca?” . "Sì. Quella porta rossa aspetta proprio voi, mandate la vostra candidatura a grandefratello.endemolshine.it", ha aggiunto Rebecca Staffelli. Poi al via con le nomination. Quindi il GF è in cerca di gente comune? Sì, ma in realtà ci sono già dei nomi di VIP che circolano.

I nomi (presunti)

Eppure sul web circolano già dei nomi. Il sito Biccy, ad esempio, cita tra i prossibili nuovi inquilini della casa di Cinecittà Rosanna Fratello e Jane Alexander. Ma anche le ex di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Al riguardo si sarebbe espresso anche Signorini, dicendo: “Mirko le vorresti con te nella Casa? Chi preferiresti avere? Vorresti dentro Perla o Greta? Se entrano entrambe è un bel guaio perché quelle due si scannano e poi Mirko da che parte starà? Letizia tu invece vorresti l’arrivo di Perla o Greta? Loro comunque seguono il GF guardano il canale 55 e commentano quello che succede dentro".



Chi varcherà la porta rossa? Al momento non si sa. Ad essere certi, invece, sono i nomi degli attuali concorrenti finiti in nomination. A rischio ci sono Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi. Chi di loro sarà salvato? Appuntamento a lunedì 6 novembre, in prima serata su Canale 5.