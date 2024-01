GF, Paolo e la doccia a luci rosse: si vedo un po' troppo e scoppia la polemica

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri lunedì 8 gennaio, Paolo Masella si è scagliato contro Vittorio Menozzi per alcuni suoi atteggiamenti nei confronti delle ragazze e in particolar modo nei confronti di Letizia, fidanzata di Paolo. L'accusa, in estrema sintesi, è che Vittorio girerebbe troppo spesso in mutande per la Casa. A poche ore da questo battibecco, l'account Twitter (o X) @salvatrash1 ha pubblicato lo scatto di una recente doccia del gieffino Paolo durante la quale, per lavarsi le zone intime, il costume è sceso giù (un po' troppo).

"Paolo che si lamenta di vittorio che entra in camera in mutande quando lui va in giro così", ha scritto l'account. C'è da dire, però, che Masella stava facendo la doccia e si è trattato di un incidente mentre l'accusa mossa nei confronti di Vittorio è che lui giri appositamente in mutande, senza curarsi se agli altri possa dare fastidio o meno. "Vergognatevi,non sono fan di paolo ma si stava lavando e l'hanno ripreso,siete di un tossico unico", ha tuonato un utente nei commenti. Quindi la risposta dell'autore del post: "Era letteralmente un tweet ironico lo sappiamo che la gente si lava".Altre persone, però, la pensano diversamente. "Paolo deve uscire, è un ipocrita moralista del cavolo!!! Schifo più lui che Anita a questo punto!", "Quanto vorrei che fosse mostrato in puntata ti giuro anche se mi viene la nausea nel vedere sto schifo".

Paolo e Vittorio ai ferri corti

Una cosa è certa: l'amicizia tra Vittorio e Paolo è ormai chiusa per sempre. "Io con Paolo e Letizia, dopo ieri sera, ho chiuso", ha detto Vittorio. Beatrice ha affermato che per lei vale lo stesso. Poi ancora Vittorio ha affermato: "Paolo mi ha deluso.. con me ha chiuso! Mi ha fatto passare per un guardone e uno che prende in giro le persone". Parole molto dure, difficilmente riusciranno a recuperare il rapporto.