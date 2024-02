Grande Fratello, Paolo pensa troppo alla mamma? Letizia sbotta. Il video

In alto il video del confronto tra Paolo e Letizia

Lo scorso lunedì, durante la puntata serale del Grande Fratello, Paolo e Letizia erano stati i protagonisti di un bel momento di celebrazione del loro amore. Il conduttore Alfonso Signorini aveva organizzato per loro un gioioso incontro al centro dello studio. Ma poi sembra che sia accaduto qualcosa che non è proprio piaciuto a Letizia. Ecco i dettagli.

Il confronto tra Paolo e Letizia: "Parla piano, non siamo al mercato"

I due si sono ritrovati in giardino a parlare e Letizia si è lamentata del fatto che Paolo avrebbe detto una frase sulla mamma. Insomma, secondo la ragazza lui ha fatto un po' la figura del "mammone" preoccupandosi della sua assenza in studio, invece di viversi pienamente il momento con la fidanzata. "Ti sei arrabbiata perché pensavo un pochino a mia mamma?", domanda lui. "Ero talmente emozionata che non riuscivo a dormire, ero contentissima, finalmente era arrivata la verità. Ho sentito che le persone ci volevano bene, ho rivisto gli amici usciti. Poi arrivi tu e mi dici che sei triste perché non è venuta tua mamma.. Io lo so quanto ci tieni a tua mamma però in quel momento sarebbe stato bello che tu ti godessi tutto", risponde Letizia.

Allora lui prova a difendersi: "Io ho detto che ero triste solo un attimo. Quella tristezza è durata tre minuti. Io poi sono venuto da te bello e sereno, ripensando a tutti con il sorriso. Ti ho detto 'buonanotte' tre volte". "Io non sono andata a notte felice - dice Letizia -. Perché non ti sei riuscita a godere quello che abbiamo avuto? E parla piano, non siamo al mercato. Non sono d'accordo con te, non c'era proprio motivo in quel momento".

Paolo rimane sul punto: "Avevo bisogno solo di tre motivi per me". "Fai quello che ti pare, io sono diversa. Io sono una persona che apprezza tanto quello che mi viene dato. Perché pensi che non è giusto che io ci rimanga male? Non mi conosci. Non c'era bisogno di quei tre minuti, allora io sono diversa da te. Abbiamo altre priorità", tuona lei. Infine Paolo conclude: "Ho ancora il pensiero bellissimo. Per me che non vedo mia mamma da 5 mesi, ha avuto senso pensarci 3 minuti. Mi sono alzato con il sorriso". "Io in quel momento avevo il pensiero solo su di te, anche io ho le mie mancanze", conclude lei, prima di andare via e lasciarlo lì da solo.