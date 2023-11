Grande Fratello, Paolo e Letizia si baciano: "Mi fai impazzire". Il video

In alto il video del bacio

A due mesi quasi dall'inizio del Grande Fratello - per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - una nuova coppia si è creata. O almeno così sembra. Si tratta di Letizia Petris e Paolo Masella. Dopo settimane di reciproco avvicinamento e attrazione, finalmente è scattato il primo bacio tra i due concorrenti.

Tutto è avvenuto ieri 7 novembre, con le note di "Come nelle Favole" di Vasco Rossi in sottofondo e Letizia in lacrime. Prima coccole e parole dolci, poi alla fine è scattato il bacio. "Mi fai impazzire", dice lui abbracciandola. Lei ride: "Scusami sono tutta bagnata di lacrime. Mi vergogno un sacco". "Lo so quanto ti vergogni, sono io quello che sta verso la telecamera", la rassicura lui. I due, come due adolscenti, ridacchiano e si abbracciano. È nata veramente una coppia?

I commenti del web al bacio tra Paolo e Letizia

La clip è stata ovviamente ripubblicata anche sugli account social del programma di Canale 5. Come hanno reagito i telespettatori? Ecco qualche commento (di ex gieffini). "Mi dispiace per il fidanzato.. ma adoro vedere queste cose. Viva la passione! Bellissimo bacio, bravi, carini, giovani, amatevi", ha scritto Guendalina Canessa. Cristian Imparato, invece, ha commentato: "Finalmente una coppia sana, vera e non forzata da 1000 dinamiche. Vedo verità e genuinità. Peccato lei abbia o aveva un fidanzato fuori..". Qualche telespettatore ha ironizzato: "Ma lui aveva pranzato? Perché se la sta mangiando". Qualcun altro, invece, ha insinuato che sia stata una mossa ponderata: "È sbocciato l'amore o la paura per la nomination?".