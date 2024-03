Grande Fratello, Paolo Masella subito fuori dalla Casa: cos'è successo

Si è tenuta ieri lunedì 18 marzo la terzultima puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5. Una puntata importante, non tanto per i numeri (gli ascolti sono sostanzialmente sempre gli stessi. Non brillano ma neanche deludono) quanto per le dinamiche del gioco. In particolare è stato decretato il terzo finalista e ben due concorrenti sono stati eliminati. La prima è stata Anita, il secondo Paolo. E come ha reagito quest'ultimo? Ecco cosa ha detto appena uscito dalla porta rossa.

La reazione di Paolo dopo l'eliminazione

"Questa esperienza è stato un viaggio bellissimo", ha esordito il ragazzo romano. Poi ha detto: "Ho incontrato l'amore della mia vita, è stato un riempirmi il cuore. Una cosa unica e infinita, tanti nuovi amici. Ho dato e preso tutto quello che potevo. L'eliminazione non mi pesa, è arrivato a questo punto.. sono contento che sia andata così". Anche in questo caso, come in quello di Anita, i commenti dei follower non sono stati proprio generosi. In tanti, infatti, hanno gioito l'eliminazione di Paolo. Forse su di lui c'erano delle aspettative più alte ma poi, fondamentalmente, non è riuscito a sviluppare un percorso vero e proprio, rimanendo invece molto legato alla "dinamica coppia" insieme a Letizia.

A questo punto appuntamento a giovedì 21 marzo con la semifinale, mentre la finalissima sarà lunedì 25 marzo. Chi vincerà? Chi, invece, verrà eliminato? Dopo le nomination di ieri, sono finiti al televoto Alessio, Simona e Federico. Uno (o anche più) dovrà abbandondare il gioco. Chi sarà? Non resta che attendere la prossima puntata.